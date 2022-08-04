開元食品支持家扶學童！翻轉弱勢兒少未來

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邀請棒球職人響應基隆家扶「扶幼棒球體驗營」
今年開元食品「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」獎助學金頒發儀式移師基隆大武崙棒球場、結合基隆家扶「扶幼棒球體驗營」結業式一同舉行。開元食品長期關注弱勢孩童的營養與教育，除提供百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，今日更以實際行動參與並支持「扶幼棒球體驗營活動」，更發揮職人精神，邀請棒球職人李桀郡教練與營隊孩子們一起互動，活動共計有51位孩子參與，參與者多為先天認知能力不足或後天長期缺乏身體活動，透過棒球體驗訓練，引導兒少感覺自我肢體的力量及協調性，從比賽中肯定自我價值，給予成員舞台與機會，發揮生命無限可能，開元食品希望大眾共同關注家扶兒少不因經濟弱勢而失去能力培養之機會，以及營養資源等問題。
開元食品公益行動成弱勢家庭扶助推手
今年是開元食品成立40週年，更具象徵意義，開元食品不只是餐飲事業發展的美味推手，更是幫助專業職人實現希望的助手，期望能持續為更多弱勢家庭和學子提供營養與物資，重拾被現實阻攔的夢想，透過大眾一同起而行，身體力行實現職人職志，為他們帶來無限希望。
家扶基金會周大堯執行長表示：「開元食品長期支持家扶基金會弱勢兒少的教育及營養補給，除長期捐助獎助學金及戀職人愛心鮮奶，更發揮企業影響力邀請各界加入愛心公益行列，共同關注弱勢家庭學生營養及教育資源匱乏問題，幫助弱勢學童能安心學習，非常感謝開元食品持續支持弱勢家庭，也期盼社會各界能加入共同關懷弱勢家庭度過生命難關。」此次基隆家扶為期三天的扶幼棒球體驗營以「重新建構友善社群，避免人際退縮」為營隊主軸，期透過肢體運動的參與，改善表達能力、增進人際互動，透過簡單的接、投、打訓練，引導參與孩童與夥伴共同完成，得到自我肯定。開元食品熱情參與此次棒球體驗營，並與家扶社工組隊和營隊孩童進行友誼競賽，以實際行動支持協助弱勢兒少持續挑戰自我，看見生命不同需求與面向，共同成為弱勢家庭扶助推手。