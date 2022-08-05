房市／信義威秀燙金店面大洗牌 3大運動品牌橫掃降落
過去信義計畫區最熱鬧的路段，三個主要店面分別由三大電信業者承租，素有電信大道的美譽，不過隨兩家電信業者搬遷後，店面一度成為短期的特賣會，但今年兩個店面都已經順利招租，近期知名運動品牌NB進駐三角窗店面，與附近的Nike、adidas成為新一代的運動潮街。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，威秀商圈有許多年輕與上班族的消費客層，有些廠商為了快速建立品牌知名度，會搶在威秀商圈內承租店面，如2016年知名電動機車就承租威秀商圈店面，甚至還有銀行為了讓更多年輕族群認識自己與新產品，曾以每坪逾兩萬元高價搶租一小塊店面，而電信業長期佔據最精華區段的店面，隨電信的滲透率與市占率也都逐漸穩定，似乎沒必要在死守黃金店面，而電信業者退場時恰逢疫情不景氣，經歷一段時間特賣會後，還是有新業者接手。
今年四月就有快時尚的品牌接手中華電信空置下來的店面，近期知名運動品牌NB，則承租遠傳電信搬遷後的空置店面，原本空置的店面也是由特賣會短期承租，若加上先前松壽路上的潮牌愛迪達旗艦概念店，加上Nike也在一旁開店，這些店位於最好的地段，店面的營業面積也相當大，包括大面寬或更大的消費空間，讓消費者有更好的消費體驗，同時店的外觀與廣告也夠潮，吸引年輕目標客層的目光，以往的威秀的電信大道，已經進化到整條路上的運動潮牌一條街。
曾敬德指出，搶進這類的黃金店面，雖然有很強的廣告效應與吸客的能力，但代價就是要付出高額的租金，通常能夠承受高租金的產業，也都是該年代正夯的業種。