金曲歌王嗨翻墾丁夜！「悶好久音樂節」邀20組卡司開唱 

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揭開音樂節序幕的慣性成癮，前衛多變的搖滾風格，帶給聽眾有別於一般歌曲的衝擊作為開場。緊接著是小魏魏嘉瑩，擁有溫暖圓潤的特殊嗓音、精湛穩定的吉他彈唱技巧。2017年出道至今發行三張創作專輯與無數翻唱作品，在串流平台上皆取得很好的成績，並累積許多點擊破百萬的金曲。陸續推出三張個人專輯之後，2022年7月與溫妮WINNI組成限定組合《魏妮寫詩》，發行即獲得大家的好評，將於8/21在西門町聯合醫院廣場舉辦慶功簽唱會；魏嘉瑩同時也透露，第四張專輯很快就會跟大家見面了。
前年榮獲金馬獎最佳原創電影音樂獎的唱作才女法蘭Fran，擁有獨特唱腔與創作才華，今年陸續推出新歌〈摔碎〉、〈都是你害的〉，分別與《華燈初上》男主角鳳小岳、準金曲歌王YELLOW黃宣合作，聲勢水漲船高。繼去年底發行翻唱EP《另一個法蘭》，以全新長髮仙氣造型亮相，今年更將趁勝追擊，即將在十月推出首張個人專輯，令人十分期待。第一天壓軸登場的宇宙人，入圍過27屆金曲獎最佳樂團，融合POP、FUNK、JAZZ、ROCK不同曲風，玩味出自我獨特的宇宙風格，成為近年來最受歡迎的樂團之一。
第二天8月20日的節目中，由「荷爾蒙少年」開場演出，「淺堤」、「禁藥王&栗子」輪番上陣、「Leo王」壓軸演出，用不同的音樂風格為墾丁的夜晚留下美好的記憶。荷爾蒙少年三位大男孩，延續春假墾丁台灣祭大受好評的浪潮，再度被邀請成為第二天的開場表演樂團。成立於2015年，來自台北的三人搖滾樂團，2017年發行第一首〈4:00A.M〉在youtube點閱率超過300萬次，潛力十足。緊接著上場的淺堤樂團，來自高雄，舉辦過多場巡迴演出，經常受邀參與國內外大小音樂節，2020年發行第壹張創作專輯《不完整的村莊》，完成千人演唱會完售佳績，現場實力備受肯定。
禁藥王&栗子則是近年來相當走紅的饒舌雙人組，黑色幽默帶有批判風格的創作，在台灣嘻哈市場掀起一波話題，深受輕人喜愛。最後壓軸的Leo王，2019年獲得台灣金曲獎最佳男歌手獎的他，舞台上驚人的爆發力、對聲音技巧大膽運用，突破以往框架，成為新世代最佳創作嘻哈歌手，悶好久音樂節也是Leo王今年暑假唯一的演出活動，想要感受Leo王現場演出魅力的粉絲，千萬不能錯過！
甫於2021年10月才在墾丁開幕的新興複合式商場「墾丁壹號」，座落於小灣對面、由錢櫃集團斥資打造，國際知名設計師林馬克結合南國風情的新潮設計，夜店的視聽設備、雷射光雕更是一絕，成為許多歌手到墾丁舉辦演唱會的首選，一開幕就成為墾丁觀光新地標。「悶好久音樂節」於8月6日星期六中午12:00正式開賣，單日票價只要$799，雙日套票$1,550。請持續關注墾丁壹號及元動力官方粉絲團，就有機會獲得免費二天一夜雙人住宿及音樂節套票，售票資訊請洽：https://reurl.cc/D39NGN