炎亞綸怕了？粉絲改群名「一個中國」 他被爆閃退群組
兩岸關係緊張關鍵時刻，藝人動輒得咎，任何發文都被視為表態的一種，藝人田馥甄跟炎亞綸連分享美食都會惹禍上身，被認為是表達政治立場，炎亞綸3日在臉書上發問「喜歡台式早餐？美式？」一句問候話語，讓小粉紅聯想翩翩，竟遭到所成立的服裝品牌「ON IDentify」解除合作，引起網友熱議。
炎亞綸近日愛車遭螞蟻入侵，幽默表示「蟻后別做朋友」，還詢問粉絲「早起真的心情好好，你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」，此舉被認為是政治發言，抵制中華料理，讓對岸粉絲又跳腳。大陸網友更爆料，炎亞綸的粉絲將ins群名改為「只有一個中國」，炎亞綸立刻退出群組。
由他合夥創立的網路服飾潮牌「ON IDentify」昨（4）日在微博上發表聲明，強調捍衛一個中國原則，「即日起，Onidentify品牌解除與炎亞綸先生的一切合作」，不過此舉中國網友仍不領情，認為炎亞綸出面切割自己，是兩面手法，仍怒氣沖沖要抵制該服裝品牌。
不過該品牌名稱ON Identify，其設計靈感就是象徵無色標籤、不被定義，炎亞綸當初創立理念，就是想排除既有標籤，塗上不同的色彩，沒想到遇到政治話題，連服裝品牌又被貼標籤、沾染政治色彩。