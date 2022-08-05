特企／外送美味新選擇！一站廚房Ｘ犇鐵板燒推出秘製料理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「一站廚房」聯手知名鐵板燒品牌「犇」推出「一站廚房」聯名餐點！（圖／品牌提供）

「犇」所有食材皆走高品質路線，強調用最簡單的料理方式呈現食材的鮮甜度。這次聯名餐點亮點就是「極上犇放牛肋條」，秘製醬料風味上富有果香的酸甜感、不辛辣不刺激，搭配上由肋骨間取出的牛肋條香煎過後，不僅口感Q彈，更能品嘗到骨邊濃郁的牛肉鮮味。





這次推出的「繽紛綜合炒野菇便當」，是能讓消費者可以以240元的親民價格即可享用精緻美味的聯名餐點。每份便當都有現炒蒜片、洋蔥和特製醬料，讓人吃到西餐中夢幻般的美味，不論搭配哪種肉，都能一口接著一口吃不停。





而「法式油封牛翼板」這道料理的特色在於，油封是以低溫為核心的調理法，烹調時間長，卻可以讓食材的水分、風味與油脂被完整地保留，讓肉質香軟可口不油膩！市面上以油封處理食材相當少見，加上與犇合作加持，絕不會讓大家後悔喔。





「孜然嫩煎松阪豬」是使用豬頰連接下巴處，也是豬肉中最珍貴的部位，香煎過後的松阪豬，吃起來特別酥脆、富有油脂卻不膩口，再搭配上孜然香料做調味，絕對是喜愛辛香料饕客的好選擇。





「無骨迷迭雞腿排」飽滿厚實的腿排部位，經過慢煎與醬料的調味，最後使用迷迭香來提味去腥，在餐點的味覺與嗅覺上，都能大大提升味蕾的享受！





「日式風情牛鋤燒」以自製條配的壽喜燒醬料作為基底，搭配滿滿牛肉與多樣配菜、口感豐富不油膩，更是入口即化！





「繽紛綜合炒野菇」喜愛蔬食健康餐點的朋友們，可以大飽口福了，多樣的食蔬與兩種不同菇類煎炒，搭配上港式蔥油醬，讓你吃得健康又美味！





▲「福忠字號」以偉忠姐姐眷村菜為本，展現美味醬料等眷村料理，讓傳統的好味道兼具文創風與美味，充滿家鄉味道的乾拌麵！（圖／品牌提供）

Coming soon！樸實家鄉味「福忠字號」最傳統的眷村麵



