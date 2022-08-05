特企／全球首創！青花驕攜手世界冠軍香水　打造頂級饗宴

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桃園地區的嗜辣族有福了！全台第八店看準桃園名列六都之一、深具消費潛力，首店插旗中正藝文特區，該區不僅是核心的精華地段，更是食尚人文薈萃之地，實為年輕族群的美食匯聚新選擇。
承襲青花驕一貫新東方美學概念，桃園同德店特別設計「絕美拱形光廊」，綴以幽雅錯落的浮雲線條意象，彷彿走進揮毫間的現代桃花源。入門可見「青花驕生啤吧」典雅迎賓，大面落地窗環繞店面，讓原本就寬敞舒適的空間，因著自然採光顯得更為優雅清新，塑造出頂級、精緻的用餐感受；當中設有三間活動式包廂，貼心滿足顧客各種聚餐需求。
延續青花椒感官體驗 聞嗅品嚐更不忘經典麻辣饗宴
不論是哪間門店，少不了經典鍋底及青花椒系列餐點！想痛快釋放，可點鮮麻暢辣的「青花椒麻辣鍋」；想放鬆舒麻，推薦麻味十足的「青麻椒肥牛鍋」；最佳選擇絕對是「青紅鴛鴦鍋」，驚艷視覺同時展現辣的刺激、鮮的撫慰、香的忘情、麻的陶醉，讓口腹之欲徹底釋放。
除了招牌鴛鴦鍋，在青花驕能涮入鍋的皆為匠心調味後的珍饈，看似平凡的每一道餐品，都有著青花驕用心搭配、堆疊出的味覺層次。 愛吃肉的朋友適合最具人氣的「仙氣頂級牛三拼盛宴」特選極上和牛霜降入鍋涮三上四下五秒撈起，鮮嫩脂味入口即化超滿足！青花椒麻肩小排、青花椒特色綜合丸、鮮蝦滑亦是熱門首選。 而鍋底外的用心，可於專為青花椒研發的系列產品中看見，柏林國際啤酒冠軍青花椒生啤酒、青花椒冰淇淋等，從第一刻新鮮青花椒讓人新嚐，再透過餐品於味覺上細膩引導，自然襯托出青花椒多變的美味。精緻，並非只取決食材的等級，而是一場暢饗療癒的感官之旅！
頂級五感體驗的限定驕心夜 聯名活動僅保留店內釋香來體驗
本次開幕前導活動，8/5在同德店舉辦 VIP 限定驕心夜，邀請各路貴賓共襄盛舉，享受頂級五感氛圍，進行深度品味饗宴。
活動當天由 P.seven 香氛大使於現場解說這次聯名香氛研製過程與挑戰，為了還原青花椒獨特的氣味及香材的搭配選用，「如何在展現青花驕特色的同時又兼具香露效用，且需與整個空間完美契合」亦是重要課題。
創辦人帶著團隊至青花驕店中，以使用者的角度感受用餐的整體氛圍，歷經多次的氣味測試平衡後，這款極富層次感的香露才得以問世。驕心夜也透過互動遊戲，介紹香氣在鼻腔中的變化以及對腦袋帶來的反應，進而引導賓客們聞嗅、觸摸青花椒粒。
除了聞香體驗，驕心夜還規劃極富儀式感的開鍋流程，用聽覺方式呈現，帶領大家踏上青花椒的聲音旅程，也讓貴賓們對於這樣別具特色的食材，再次提升品牌識別的立體度，也能了解椒中之王九葉青花椒的珍貴性。
完成視、聽、嗅、觸覺體驗，還剩下味覺第五感，在聲音旅程結束的同時，令人著迷的椒麻香氣已瀰漫空氣中，掀開覆蓋於青紅鍋上的封蓋並逐步試飲，便能大快朵頤經典的麻辣饗宴，享受多層次的青花椒魅力！
全台饕客注意！暢饗麻辣鍋再把「辛香系」限定小禮帶回家！
桃園同德店將於 8/9 (二) 正式開幕！青花驕香露同步於全台門市釋香體驗(暫無販售)，邀請美食饕客、香水控一起「香」聚青花驕。
8/9～9/30 至青花驕全台門市內用，FB/IG 公開打卡關鍵字 #香聚青花驕、#青花驕，即可獲得「限量聯名香聚小卡」乙份(價值 299 元)；加入青花驕官方 LINE 還能憑券兌換「人氣啤酒」乙瓶(價值 198 元)。
8/9～8/31 至青花驕桃園同德店持王品瘋美食會員 QrCode 消費，再加碼 3%瘋點數回饋。最高可獲 11%回饋！(1 點=1 元)
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