給孩子足夠保護力！ 兒童能吃高麗蔘？ 營養師揭真實好處

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高敏敏營養師說明，小朋友的主要營養來源包括天然食物及營養品，挑食的孩子可透過視覺互動或親子同樂，增添飲食樂趣，比如把菜盤擺成卡通形狀，或將蔬果切丁加入其他料理之中；而夏天容易食慾不振，亦可用口感偏酸的食物幫助開胃，如檸檬、黃瓜、梅子、小番茄等，讓孩子還是能吃到足夠的營養。
常有家長提問：小朋友何時適合吃營養品？高敏敏營養師指出，4-6個月大的嬰幼兒，因有母乳或嬰兒配方奶作為營養來源，尚不需要營養品介入輔助；而5歲以上的孩子，則應多挑選天然、新鮮食物作為三餐內容，也可讓孩子適度補充6年根高麗蔘等中性溫補、好吸收的營養素，幫助孩童調節免疫力。
高敏敏營養師表示，如果孩子不喜歡吃錠狀、顆粒狀的食物，可選擇優格狀或偏流質的營養品替代。另外，購買前要認清是針對「兒童」的營養品，避免讓孩子吃到成人劑量，造成不利影響。
坊間流傳孩童吃高麗蔘太燥熱過補？ 營養師親揭真實好處
傳統觀念裡認為對養補充具有明顯益處的人蔘，是否會有不適合兒童調養的疑慮？讓孩子吃人蔘會有燥熱、過補等健康存疑？高敏敏營養師也提出闢謠，美國食品藥物管理局（FDA）的NDI認證，已核准3歲以上孩童攝取「6年根高麗蔘」，因此家長無須過度擔心。
高敏敏營養師說明，6年根高麗蔘含有30多種人蔘皂苷、酸性多醣體等，能幫助孩童提升抵抗力與平衡免疫力，這些營養成分有助於促進成長、腦力發展以及腸胃健康等好處。如果孩子體質較虛，經常疲累、腹瀉或感冒，可適量補充高麗蔘來調整體質，惟有疾病或攝取疑慮，應先諮詢營養師或醫師。
而除了富含酸性多醣體與人蔘皂苷的6年根高麗蔘之外，天然環境中也還有各項元素有助增加孩童保護力。高敏敏營養師舉例，益生菌能幫助調整腸道菌叢、改善體質；花青素具有強大抗氧化效果，特別是山桑、野櫻莓中的花青素含量相當豐富，家長選擇高麗蔘營養品時，也可以同步考量各項營養成分是否多元、充足。
挑選孩童營養品有眉角 3大重點家長要留意！
高敏敏營養師提醒，給兒童攝取營養補充品並非「多多益善」，份量、種類如果沒有適當選擇，對孩子的健康未必能達到最佳效果，營養師建議在補充營養品時應掌握三大原則：
1.成分來源要有保障：家長應特別留意商品是否具有國家品質標章（SNQ），製造廠是否為GMP藥廠，品質才有受到良好把關。
2.避免劑量過高商品：市面上許多營養食品做成如糖果般口感，孩子一口接一口地吃容易「補過頭」，因此家長要注意攝取量上限的問題。
3.香料色素避免過多：鮮豔顏色的產品或許會吸引孩子的注意力，但過多的色素吃下肚恐怕對健康造成負擔，因此家長在挑選孩童保健品時，應以「無人工香料」、「無人工色素」、「無防腐劑」、「無咖啡因」的產品為主。
孩子提升保護力必看！ 日常生活謹記「四要四不」
進入後疫情時代，高敏敏營養師強調，孩子們在平日飲食攝取、營養補充之外，也須養成良好生活習慣，總結「四要四不」的生活原則，有助於孩子維持健康體質及調節免疫力，防止外在環境的威脅。
．營養要充足：日常飲食以天然的「原型食物」為主。
．作息要正常：孩子處於發育期，睡眠品質至關重要，盡量在11點前就寢，有助分泌生長激素，幫助學習及活動時更有活力。
．平時要運動：鼓勵孩子運動可防止肥胖，代謝身體的多餘廢物。另外，充足的日曬有助體內合成維生素D，有助於骨骼發育。
．營養品要慎選：如果孩子平日飲食不夠需要多補，應認明有安全標章的國際大廠牌，品質才有足夠保障，切勿選購來路不明的品牌，影響孩童健康。挑選高麗蔘時，建議家長選擇國際品牌的高麗蔘大廠，對孩子的保護力最有幫助。
高敏敏營養師建議，日常生活有許多不良習慣，可能會增加孩子身體負擔，不只影響成長，還可能導致保護力下降，家長們應多注意以下「4不」，減少孩子面臨容易生病等健康風險。
．不攝取過多糖果、人工色素：易養成發炎體質
．不吃油炸、加工食品：會增加身體氧化壓力
．不過度使用3C產品：藍光刺激易影響睡眠、導致免疫下降
．不熬夜：影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力
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