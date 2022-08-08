CRPD第二次國家報告國際審查會議落幕　專家提4大進展

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衛福部社家署說明，審查委員會首先肯定即便受到疫情影響，我國政府和人民仍持續積極參與審查會議與進行建設性對話的努力，並指出4大重要進展，包含設立國家人權委員會、公布《國家人權行動計畫》、根據前次審查的結論性意見制定詳盡的行動計畫，以及頒布「兒少替代性照顧政策」，防止兒少出現不必要的家外安置，並能夠儘可能留在自己的家中成長。
社家署表示，在本次結論性意見中，審查委員會特別表達對我國建立人權觀點、落實平等與不歧視、身心障礙者有效且充分參與機制、獨立生活於社區、精神衛生法、身心障礙總體策略規劃，以及政府間協調合作機制等重要議題關切。
國際審查委員會經由審酌政府機關提出國家報告、國家人權會提出的獨立評估意見、民間團體平行報告、問題清單的回應等資料，並透過與各方的建設性對話，針對涉及身心障礙者權利公約落實於我國推動情形提出觀察，並對於政策、法令及執行等不同面向提出建議。
林萬億也特別感謝5位國際審查委員，在疫情仍然嚴峻的情況下，實地來談灣參與審查，或者必須克服時差問題透過視訊參與審查，也感謝政府機關代表以及民間團體代表的參與，讓國際審查委員能夠透過實際的對話及豐富的書面資料來了解台灣的現況，進而提出具體的建議。台灣雖非聯合國會員國，政府仍致力將CRPD的精神落實於各項施政中，並承諾各部會將共同努力，落實本次結論性意見，使我國身心障礙人員保障與國際接軌。
本次國際審查委員會成員分別為日本籍日本立命館大學教授長瀨修、加拿大籍甘迺迪基金會資深國際政策研究員Diane Richler、澳洲籍澳洲心理衛生及精神復健非政府組織Flourish Australia前主任Janet Meagher、澳洲籍聯合國CRPD委員會前委員教授金亨植、英國籍英國Doughty Street律師事務所律師Oliver Lewis。