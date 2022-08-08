癌醫新紀元！　「質子治療」精準、副作用低

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打造專屬整合治療 提供癌童完善醫療規劃
邱仲峯院長指出，質子治療對於兒童腫瘤具有相當大的優勢，北醫質子中心也以此為目標，規劃多項兒童友善醫療設施，例如專屬投影，治療前可自選環境背景，減緩治療的焦慮。為了讓更多病人有機會接受質子治療，院方也匯集社會各界愛心，募集完成千萬質子治療基金，將以兒童癌症病人為優先補助對象。
精準、副作用低 這些癌治療最常使用
放射腫瘤科李欣倫主任指出，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。治療上以肝癌、頭頸癌與攝護腺癌為常用癌別，另外，根據國際文獻，相較傳統放射治療，質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療，有較少的副作用及更多的應用空間。
超導型治療機 高效質子系統
同時，北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束（Pencil Beam）強度調控與即時影像導航（Cone-beam CT）等最新功能，猶如先進戰機頭盔配合導引飛彈般，「看哪裡、打哪裡」，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。李欣倫主任表示，現代癌症治療已由昔日抗癌鐵三角「手術、放射治療、化學治療」加入標靶治療、免疫治療、熱治療與細胞治療等，進化成七彩整合療法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54687
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