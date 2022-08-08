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兒少最常用手機玩遊戲！民團調查：手機成癮影響兒少身心

▲ 民團今（8）日公布調查，發現國中小學生最常用手機玩遊戲、看抖音，逾半學生作息受到嚴重影響。（示意圖／翻攝pixabay）
▲ 民團今（8）日公布調查，發現國中小學生最常用手機玩遊戲、看抖音，逾半學生作息受到嚴重影響。（示意圖／翻攝pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-08 14:45:57

愛傳協會秘書長曾獻瑩今（8）日召開線上記者會，公佈兒少手機使用狀況問卷調查結果，發現在全國774個家庭中，約67%的國中小學生平均一天使用手機的時間超過1小時；兒少最常用手機玩遊戲、看YouTube或抖音；逾43%家長表示，兒少手機成癮，嚴重影響孩子身心和學習，更破壞親子關係。曾獻瑩建議家長要用「無條件的愛」加上「積極的管理」，幫助孩子脫離手機成癮的問題。

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愛傳協會在今年3月28日到4月3日，針對家有國中／國小學生的774個家庭，進行兒少手機使用狀況問卷調查，了解手機是否影響孩子「作息、功課、情緒、人際關係、親子關係」5大面向。

調查結果顯示，約67%的國中小學生平均一天使用手機的時間超過1小時，其中以2小時為最多，占20.76%，其次是1小時，占18.66%，值得注意的是有4.86%超過8小時。

兒少使用手機花最多時間在「玩遊戲」，有64.5%；其次是看YouTube或抖音，有64%；39.7%上FB、IG等社群平台；32.6%上網查資料等。

至於手機成癮對兒少的影響，逾半家長認為手機嚴重影響孩子的作息；43.8%家長認為手機對孩子功課造成很大、很嚴重的負面影響；45.7%家長認為手機對孩子情緒造成很大、很嚴重的負面影響；30.4%家長認為手機對孩子人際關係有很大、很嚴重的負面影響。

曾獻瑩說，不少家長反應，孩子使用社群軟體、追劇後，情緒變得更浮躁，原本跟家長溝通還算是平順的孩子，在大量使用手機後，造成親子隔閡跟衝突的不在少數；很多孩子逃避到網路世界，其人際關係也受到影響，不願參加實際的活動或體育活動。

調查指出，88.5%家庭曾因手機使用而造成親子間衝突，其中有28.6%的家長表示經常發生、16.7%表示非常頻繁發生。

曾獻瑩表示，許多家長看到孩子手機成癮，會直接沒收手機或斷網，造成親子間衝突，孩子因禁用手機而跳樓的事件時有所聞，建議家長不要透過強迫或激烈手段處理，應透過陪伴與關懷，常常稱讚孩子，讓孩子感受到父母的愛，進而溝通手機成癮的問題、親子達成協議等；在給孩子手機之前，則建議家長先安裝管理軟體，設定使用總時間、就寢時間關機等；建議教育部跟縣市教育局，強化家庭教育來改善兒少手機成癮的問題。

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