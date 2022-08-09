皮膚反覆濕疹，內服外用都治不好，竟是「惡性皮膚T細胞淋巴瘤」

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皮膚當中存在許多不同的發炎性細胞，如淋巴細胞當中的T細胞，蔡呈芳醫師進一步強調，皮膚T細胞淋巴瘤，顧名思義是惡性的T細胞以攻擊表皮層為主要目標，但嚴重時也可能轉移到其他淋巴結、器官、血液等。好發族群很廣泛，小孩、長者都有可能發生，分為不同亞型，如CD30陽性T細胞淋巴瘤、蕈狀肉芽腫等，不同類型表現不相同，然而病程極為緩慢，容易被當作濕疹或是乾癬來治療，因此有的人從發病到「真正確診」已超過10年，僅10%淋巴瘤患者病情才進展惡化。
目前疾病成因還不清楚，蔡呈芳醫師指出，有的認為是患者使用免疫抑制劑、生物製劑後，免疫受到抑制後，反而使皮膚T細胞淋巴瘤迅速擴張；有的歸因與外在環境刺激有關，包括殺蟲劑、油漆、有機溶劑等工業化汙染造成；還有一種少數的病因可能是感染人類嗜Ｔ淋巴球病毒、EB病毒等。
蔡呈芳醫師說明，「皮膚T細胞淋巴瘤最常見的症狀，大多表現於大腿、臀部、手掌、腳掌等部位，出現乾燥脫皮、不太癢的疹子。有些患者被蚊蟲叮咬會發現久久不癒，皮膚出現一片片白白的病灶，也常常被當作濕疹。」皮膚T細胞淋巴瘤第一期以皮膚病灶為主，根據表皮侵犯面積程度分為1A、1B，接著若皮膚病灶腫瘤成凸起狀，或淋巴結腫大，則屬於第二期，第三期則是全身皮膚都被侵犯，進展到紅皮症的狀態，末期則是連臟器都侵犯。
長期治療都無效，甚至治療後惡化，雖然罕見，但一定要考慮皮膚T細胞淋巴瘤
蔡呈芳醫師指出，「傳統上說照光會引起皮膚癌不同，皮膚T細胞淋巴瘤容易長在衣物覆蓋部位，治療皮膚T細胞淋巴瘤初期照光是最建議的方式，不建議做過於積極的方式，如傳統的注射性化療，有研究指出其毒性會破壞皮膚免疫系統，增加治療當中的不適感，也可能誘使病程迅速惡化，預後也沒有比較好。」因此傳統治療偏向溫和的方式。皮膚T細胞淋巴瘤是罕見疾病，卻又分為超過20種的不同類型，在國內2017年的癌症登記報告中，即使以其中最常見的蕈狀肉芽腫及Sezary症候群來說，全國一年也只有44位新確診者，因此「多數人初期被當作濕疹治療，多年擦外用藥膏都沒有惡化，甚至皮膚科醫師也懷疑是皮膚T細胞淋巴瘤，但經切片取樣後病理科醫師也無法確定，經過了很多年，最後才確診；也有少數患者，是切片後被當作乾癬治療，用了生物製劑後卻迅速惡化而確診。
初期皮膚T細胞淋巴瘤治療大多以照射紫外線為主，若進展到第二期，則會加上口服藥物或注射干擾素，或是加上局部放射線治療；一旦進展到全身紅皮症、內臟或淋巴結侵犯，就會使用化療。」
若惡性度較高的年輕患者，少數會進行「骨髓移植」，但治療風險大，並非每個人都適合。另外也有透過表觀遺傳修飾藥物改變基因表現的組蛋白去乙醯酶(HDAC)抑制劑，然而療效普遍也不佳。
確診及治療漫漫長路，健保給付新藥，讓皮膚T細胞淋巴瘤患者重獲新生
由於嚴重皮膚T細胞淋巴瘤相當罕見，治療選擇有限，因此多年來國內都缺乏新藥引進，不過最近終於有ADC「抗體-藥物複合體」的治療新武器，健保給付用於帶有CD30陽性細胞的患者，新標靶藥物藉由抗體-以類似『導彈』的方式，將具有CD30表面受體的細胞作為標的，將化療藥物送到最靠近腫瘤的部位才釋出，因此其副作用相較於傳統化療低。給付對象包含經過傳統治療無效，病情惡化的皮膚T細胞淋巴瘤患者使用。
蔡呈芳醫師分享，濕疹的治療目前已經有長足的進展，即使範圍很大，疾病很嚴重，都可以找到健保給付有效的治療。但如果連吃藥、打針都無效，甚至治療後更惡化，一定要考慮皮膚T細胞淋巴瘤的可能。這疾病早期使用照光反應多數良好，但需長期治療及觀察，一旦疏於維持，進展到後期，治療就會相當困難，往往最後死於感染或是藥物的副作用。新的藥物給予患者新的希望，用於真正適合的患者，目前臨床研究有效機率將近7成，但能夠持續到4個月的只有約40%的患者，平均治療有效時間為9個月，且對於已經進展到淋巴轉移者，跟只有皮膚腫瘤者相比，預後較差。蔡醫師也呼籲，患者若長期皮膚有異狀要儘快就醫，諮詢專業皮膚科醫師的診斷並積極治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54637
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