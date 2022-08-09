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三酸甘油脂過高？　專家提醒：護肝、防癌要這樣吃

三酸甘油脂過高？　專家提醒：護肝、防癌要這樣吃
三酸甘油脂過高？　專家提醒：護肝、防癌要這樣吃

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-09 11:00:44

▲高三酸甘油脂血症的朋友要減少精緻醣類攝取



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根據歷年健康狀況調查顯示，台灣國人高血脂症的狀況，有越來越高的趨勢，其中高三酸甘油脂血症，就占了45歲以上國人的三成左右！為此，營養師嫚嫚在臉書粉專《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》分享兩大飲食原則，讓高三酸甘油脂血症的朋友學會如何降低血脂、護肝、護心並防癌!

三酸甘油脂=中性脂肪

空腹時，控制在<150 mg/dL為健康指數；

若空腹時≧150 mg/dL 屬於偏高，已經符合代謝症候群的一項指標；

若是空腹時≧200 mg/dL，就算是高血脂症的族群。  

營養師嫚嫚 授權提供
營養師嫚嫚 授權提供
高三酸甘油脂會有甚麼問題?

太多的中性脂肪容易堆積在肝臟，造成脂肪肝，影響肝臟功能，也會讓肝臟發炎；許多高三酸甘油脂血症的族群，也同時有腰圍過大、體脂過高的問題，這些因素加在一起，會進一步增加胰島素阻抗，便提高罹患糖尿病的風險。

最可怕的是，中性脂肪還會讓壞膽固醇變成更壞的膽固醇，並堆積在血管，造成動脈粥狀硬化，引發心血管疾病。

減少精製醣、控制醣類攝取


以下是嫚嫚提供的兩大飲食原則，讓大家作爲參考： 

1. 戒掉含糖飲料(手搖飲/果汁/汽水/包裝飲料/運動飲料/能量飲)、以及麵包、甜點、糕餅、糖果、餅乾、果醬；

2. 將白飯、白麵、白饅頭、白土司等精緻醣食物，換成非精緻醣類食物，如糙米、黑米、地瓜、燕麥、蕎麥、紅豆、綠豆、薏仁、山藥、南瓜、玉米；

3. 水果一次約一個拳頭大小的量，一天少於兩次；澱粉類食物每餐須限量，大約一個拳頭大小的分量就好。

大量飲酒改為適量

過量飲酒是造成中性脂肪過高的主要原因之一，原本有大量飲酒習慣的族群，建議改成適量飲酒。

男性一日飲酒量:

紅酒200ml或350ml的啤酒2罐或烈酒60ml；

女性一日飲酒量:

紅酒100ml或350mld的啤酒1罐或烈酒30ml。

嫚嫚提醒高三酸甘油脂血症的朋友，務必做好飲食調整，控制飲酒量，這樣才能幫助降低血脂、護肝、護心、防癌!

 

本文經 營養師 嫚嫚 臉書粉專《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》授權報導 

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