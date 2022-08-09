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台大認定抄襲！學者：林智堅拚翻盤恐比卡管案嚴重

▲學者指出，若林智堅以政治手段拚翻盤，引發爭議恐比卡管案嚴重。（資料圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）
▲學者指出，若林智堅以政治手段拚翻盤，引發爭議恐比卡管案嚴重。（資料圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-09 15:46:18

民進黨桃園市長參選人林智堅日前被爆出其台大國發所碩士論文涉嫌抄襲同所學生余正煌。台大今（9）日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌論文，經教務處核定撤銷其碩士學位，並公開抄襲細節。文化大學大眾傳播學系教授王翔郁接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，建議林智堅道歉止血，若要提出救濟，並透過政治手段讓教育部退回審定，此事將比當年台大卡管案還嚴重、挑戰學術倫理底線。

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台大審定委員會召集人蘇宏達指出，審定會做成決議依據的法律包括學位授予法、專科以上學術倫理案件處理原則，以及台大碩博士學位論文違反學術倫理處理要點。審定會做成4項決議，確認林智堅與余正煌論文中存在違反學術倫理之抄襲；確認林智堅論文抄襲余正煌，違反學術倫理且情節重大；不同意余正煌抄襲林智堅論文；針對林智堅論文抄襲確定，審定會決議，撤銷其碩士學位。

蘇宏達表示，審定會以林智堅碩士論文為主比對余正煌，經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對，2篇論文從一開始就產生高度重疊，論文相似度約達4成左右；2人用一樣的民調資料、雷同的研究架構 、相同統計模型與研究方法，余正煌的論文是研究2014年新竹市長選舉林智堅的得票基礎，林智堅則是研究蔡仁堅的「槓桿者效應」，但其內容根本沒有處理分析槓桿者效應，而是成為研究蔡仁堅的得票基礎，導致和余正煌論文一開始就有高度重疊，容易產生抄襲。

▲台大公開林智堅和余正煌論文比對表，摘要高度相似。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
▲台大公開林智堅和余正煌論文比對表，摘要高度相似。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
蘇宏達指出，委員會逐一進行比對，發現余和林從研究對象、分析架構、目錄結構、圖表圖示、中文摘要、第一章、第三章、第四章、結論至第一節都有高度相似；林的碩論摘要7行與余幾乎一模一樣；2人碩論第四章結論前言和第一節高度相似，審定會認定林、余2論文構成抄襲且情節嚴重。審定會將2人論文高度重疊處15處進行比對，其中有8處相似度和重疊已逾越合理範圍，構成抄襲情節重大。

▲台大審定委員會召集人蘇宏達指出，2人論文甚至存在「同對同錯」之處，因此審定會認定有抄襲。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
▲台大審定委員會召集人蘇宏達指出，2人論文甚至存在「同對同錯」之處，因此審定會認定有抄襲。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
蘇宏達指出，2人論文甚至存在「同錯」之處，在分析工具一節，余使用「二元勝算對數回歸分析」，但英文說法余拼錯，林也跟著錯，另一處余英文寫對、中文寫錯，林也跟著「同對同錯」；再者，余在圖表統計上有誤，因對照組沒有係數而寫上0，但沒有係數不代表可以為0，林也跟著寫上0，2人同錯的情況非常普遍，因此審定會認定有抄襲。

▲余在圖表統計上有誤，林也跟著錯，審定會認為，2人同錯的情況非常普遍，認定有抄襲。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
▲余在圖表統計上有誤，林也跟著錯，審定會認為，2人同錯的情況非常普遍，認定有抄襲。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
對於2人論文是誰抄誰。蘇宏達說，基本原則是發表在後者若援用發表在前者而未引註，若無相反證據，就會認定發表在後者抄襲發表在前者，這是國際鐵則；余的論文早於林6個月完成，2人論文文字高度相同，足以證明林抄襲余。

而林智堅過去舉證自清，包括與指導教授陳明通往來的電子郵件、使用相同民調等。蘇宏達表示，林智堅主張，2016年2月1日其論文已完成大部分撰寫，早於余主張的完成日2月29日，林也提供陳師寄給其助理的電子郵件和附件，並且經公證。

蘇宏達說，公證資料顯示，無法確定寄送的文稿原始作者是林，林、陳師生也沒有到場說明；沒有證據顯示於電子郵件寄出前陳明通有沒有收到林的文稿，且該文件也難認定哪部分是林的作品，以及誰抄誰的問題；林的舉證無法解釋2人高度相似的原因；對於民調的提供，余已清楚說明並在謝詞中註明，蘇宏達強調，提供不等於論文撰寫的原創，林的主張和說明都無法否認抄襲的存在。

高教工會組織部主任林柏儀指出，台大審議結果出爐，相關懲處就會生效，若當事者覺得權益受影響、不服審議，可以提出救濟，向台大上級機關、教育部提出訴願，若訴願未果，可再向高等行政法院提出行政訴訟，交由行政法院判決。

若走上訴訟階段，林柏儀提到，學術品質問題為專業判斷領域，救濟機關通常會尊重專業判斷，除非被佐證出明顯不公正，或在程序上、事實認定等有嚴重瑕疵，才會推翻台大學倫審定會結果。

王翔郁表示，自己在事件第一時間就看過2人論文，後續許多學者出來表達都是說有抄襲，因此台大決議不令人意外，確實做出大學該有的樣子，並認為台大做出決議，教育部應尊重。

王翔郁表示，若林智堅不滿台大裁定可走救濟管道，但不管是訴願或訴訟，相關機關都要尊重台大的專業審查，教育部能做的就是查證審定過程中有無瑕疵、程序有無違反原則等，如本來採不記名投票變成記名投票，或是沒給當事者說明機會，僅能從流程來看是否合乎台大訂定原則。

他指出，走上訴願或訴訟都會是後話，因為會拖到選舉後，要1、2年才會有結果，但他要用政治手段操作、拚翻盤也並非不可能，就會像當初台大卡管事件一樣，引發極大爭議，若執政黨民進黨要為了救一個市長選情，而用政治手段處理，逼教育部退回台大重審，將賠上學術名譽與倫理，引發的爭議會比卡管案還要嚴重，將會嚴重挑戰學術倫理的底線，其他政黨一定會繼續追殺，讓整件事沒完沒了。

王翔郁認為，林目前騎虎難下，不論怎麼做都不會被認同，但道歉還不晚，建議他道歉，並對歸還學位的決議虛心接受，若不設下停損點，此事將不斷討論下去，當選後仍然會成為他人生很大的污點。

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