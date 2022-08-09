台大認定抄襲！學者：林智堅拚翻盤恐比卡管案嚴重

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蘇宏達表示，審定會以林智堅碩士論文為主比對余正煌，經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對，2篇論文從一開始就產生高度重疊，論文相似度約達4成左右；2人用一樣的民調資料、雷同的研究架構 、相同統計模型與研究方法，余正煌的論文是研究2014年新竹市長選舉林智堅的得票基礎，林智堅則是研究蔡仁堅的「槓桿者效應」，但其內容根本沒有處理分析槓桿者效應，而是成為研究蔡仁堅的得票基礎，導致和余正煌論文一開始就有高度重疊，容易產生抄襲。
蘇宏達指出，委員會逐一進行比對，發現余和林從研究對象、分析架構、目錄結構、圖表圖示、中文摘要、第一章、第三章、第四章、結論至第一節都有高度相似；林的碩論摘要7行與余幾乎一模一樣；2人碩論第四章結論前言和第一節高度相似，審定會認定林、余2論文構成抄襲且情節嚴重。審定會將2人論文高度重疊處15處進行比對，其中有8處相似度和重疊已逾越合理範圍，構成抄襲情節重大。
蘇宏達指出，2人論文甚至存在「同錯」之處，在分析工具一節，余使用「二元勝算對數回歸分析」，但英文說法余拼錯，林也跟著錯，另一處余英文寫對、中文寫錯，林也跟著「同對同錯」；再者，余在圖表統計上有誤，因對照組沒有係數而寫上0，但沒有係數不代表可以為0，林也跟著寫上0，2人同錯的情況非常普遍，因此審定會認定有抄襲。
對於2人論文是誰抄誰。蘇宏達說，基本原則是發表在後者若援用發表在前者而未引註，若無相反證據，就會認定發表在後者抄襲發表在前者，這是國際鐵則；余的論文早於林6個月完成，2人論文文字高度相同，足以證明林抄襲余。
而林智堅過去舉證自清，包括與指導教授陳明通往來的電子郵件、使用相同民調等。蘇宏達表示，林智堅主張，2016年2月1日其論文已完成大部分撰寫，早於余主張的完成日2月29日，林也提供陳師寄給其助理的電子郵件和附件，並且經公證。
蘇宏達說，公證資料顯示，無法確定寄送的文稿原始作者是林，林、陳師生也沒有到場說明；沒有證據顯示於電子郵件寄出前陳明通有沒有收到林的文稿，且該文件也難認定哪部分是林的作品，以及誰抄誰的問題；林的舉證無法解釋2人高度相似的原因；對於民調的提供，余已清楚說明並在謝詞中註明，蘇宏達強調，提供不等於論文撰寫的原創，林的主張和說明都無法否認抄襲的存在。
高教工會組織部主任林柏儀指出，台大審議結果出爐，相關懲處就會生效，若當事者覺得權益受影響、不服審議，可以提出救濟，向台大上級機關、教育部提出訴願，若訴願未果，可再向高等行政法院提出行政訴訟，交由行政法院判決。
若走上訴訟階段，林柏儀提到，學術品質問題為專業判斷領域，救濟機關通常會尊重專業判斷，除非被佐證出明顯不公正，或在程序上、事實認定等有嚴重瑕疵，才會推翻台大學倫審定會結果。
王翔郁表示，自己在事件第一時間就看過2人論文，後續許多學者出來表達都是說有抄襲，因此台大決議不令人意外，確實做出大學該有的樣子，並認為台大做出決議，教育部應尊重。
王翔郁表示，若林智堅不滿台大裁定可走救濟管道，但不管是訴願或訴訟，相關機關都要尊重台大的專業審查，教育部能做的就是查證審定過程中有無瑕疵、程序有無違反原則等，如本來採不記名投票變成記名投票，或是沒給當事者說明機會，僅能從流程來看是否合乎台大訂定原則。
他指出，走上訴願或訴訟都會是後話，因為會拖到選舉後，要1、2年才會有結果，但他要用政治手段操作、拚翻盤也並非不可能，就會像當初台大卡管事件一樣，引發極大爭議，若執政黨民進黨要為了救一個市長選情，而用政治手段處理，逼教育部退回台大重審，將賠上學術名譽與倫理，引發的爭議會比卡管案還要嚴重，將會嚴重挑戰學術倫理的底線，其他政黨一定會繼續追殺，讓整件事沒完沒了。
王翔郁認為，林目前騎虎難下，不論怎麼做都不會被認同，但道歉還不晚，建議他道歉，並對歸還學位的決議虛心接受，若不設下停損點，此事將不斷討論下去，當選後仍然會成為他人生很大的污點。