特企／《最強蝸牛》Ｘ不要對我尖叫　主題門市限時登場！

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即日起至8月31日，「不要對我尖叫」台北忠孝復興店、台中一中旗艦店、台南中正店展出最強蝸牛外觀，蝸牛、黃鸝鳥、春姬三大主題分別登場，包店處藏有神奇密令，找到密令並在《最強蝸牛》輸入，即可領取超值虛寶！
拍下三家包店的主題陳列，帶TAG#盲盒蝸蝸樂 於FB po出門市照片，並@一名好友。向店員夥伴出示Po照紀錄，即可獲得聯名茶飲兩瓶(數量有限，先到先得)。
前往「不要對我尖叫」包店門市購買任意茶飲一杯，還可獲得價值千元的最強蝸牛週年限定虛寶卡（限量供應，送完為止）。如此好康，千萬別錯過！
三家包店門市訊息
台北忠孝復興店- 106台北市大安區忠孝東路四段17巷20號- 0227110858
台中一中旗艦店- 404台中市北區一中街175號- 0422256849
台南正店- 700台南市中西區中正路15號- 06-220-5098
二、包店助力活動 羅技滑鼠等你領！
8/4-8/15期間，前往《最強蝸牛》官方粉絲團置頂貼文，只要tag1名好友，留言「蝸包店啦！快來應援抽大獎！」，即有機會抽羅技G304滑鼠、重磅虛寶、MyCard點數卡！更有1200杯聯動茶飲等大家來抽！
三、出示遊戲介面 限定飲品免費領
即日起至8/31，至全台門市出示《最強蝸牛》遊戲介面，即可獲得聯名茶飲一罐，四季春茶、桂花烏龍、冬瓜菊花口味隨機贈送，每人限領一罐，贈完為止。
遊戲訊息：
iOS下載連結：https://app.adjust.com/1wva4mi
Android下載連結：https://app.adjust.com/1wva4mi
官方網站：https://snail.ltgamesglobal.com/
官方粉絲團：https://www.facebook.com/TheMarvelousSnail