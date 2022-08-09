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沒大吃大喝卻變胖！專家揪出「隱藏兇手」　曝正確飲食法

▲基礎代謝率隨年紀不斷降低，也是發胖的一大原因。（示意圖／取自photo AC）
▲基礎代謝率隨年紀不斷降低，也是發胖的一大原因。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 17:40:26

明明每天攝取差不多份量的食物，活動量也相等，體重卻不知不覺往上增加，對此，余朱青營養師表示，其中一大原因就是人的新陳代謝，會隨著年齡增加而逐漸變慢，所以年紀愈接近中年，體重會更難控制，建議日常可以攝取「正確食物」來增加基礎代謝，遠離發胖人生！

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▲提高基礎代謝率，建議可從飲食以及運動下手。（圖／取自余朱青臉書）
▲提高基礎代謝率，建議可從飲食以及運動下手。（圖／取自余朱青臉書）
首先基礎代謝率，指的是一個人即使一整天躺著都不動，光是心跳、呼吸循環、消化等等，這些維持生命會消耗的最少最基本熱量，大家可以算算自己的基礎代謝率是多少：

男生 = 66 + (13.7 × 體重) + (5.0 × 身高) – (6.8 × 年齡)

女生 = 655 + (9.6 × 體重) + (1.8 × 身高) – (4.7 × 年齡)

從上面公式也可看出來，基礎代謝率會隨著年紀的增加而減少。當基礎代謝率變少變差、代表即使每天吃一樣份量的食物，因為身體消耗的熱量變少，所以就會累積多餘的熱量在身上，也就容易變胖囉！

不過余朱青也表示，中年會發福並不是不可避免的，建議透過飲食或運動，讓新陳代謝提高。以天然食材來說，像是水、綠茶、燕麥、香蕉、雞蛋等等，也就是蛋白質、含維生素B群、維生素D的食物、蔥、薑、蒜、含碘、含鐵質的食物及根莖類、還有綠茶，都可以有提高基礎代謝率的效果，尤其別忘了還要喝足夠的水。

對減脂減重的朋友來說、提高新陳代謝很重要，不僅可以讓我們事半功倍，還可以突破一些停滯期的問題。除了天然食物，也可透過運動消耗多點熱量、避免囤積脂肪，像是一些有氧運動、肌力訓練都能增加熱量消耗，甚至泡泡熱水澡，也是可以提高新陳代謝的好方法喔！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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