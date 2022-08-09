沒大吃大喝卻變胖！專家揪出「隱藏兇手」　曝正確飲食法

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男生 = 66 + (13.7 × 體重) + (5.0 × 身高) – (6.8 × 年齡)
女生 = 655 + (9.6 × 體重) + (1.8 × 身高) – (4.7 × 年齡)
從上面公式也可看出來，基礎代謝率會隨著年紀的增加而減少。當基礎代謝率變少變差、代表即使每天吃一樣份量的食物，因為身體消耗的熱量變少，所以就會累積多餘的熱量在身上，也就容易變胖囉！
不過余朱青也表示，中年會發福並不是不可避免的，建議透過飲食或運動，讓新陳代謝提高。以天然食材來說，像是水、綠茶、燕麥、香蕉、雞蛋等等，也就是蛋白質、含維生素B群、維生素D的食物、蔥、薑、蒜、含碘、含鐵質的食物及根莖類、還有綠茶，都可以有提高基礎代謝率的效果，尤其別忘了還要喝足夠的水。
對減脂減重的朋友來說、提高新陳代謝很重要，不僅可以讓我們事半功倍，還可以突破一些停滯期的問題。除了天然食物，也可透過運動消耗多點熱量、避免囤積脂肪，像是一些有氧運動、肌力訓練都能增加熱量消耗，甚至泡泡熱水澡，也是可以提高新陳代謝的好方法喔！（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】