視訊開喝！梁正群辦線上酒局　混熟陳家逵靠「空瓶」

梁正群、陳家逵、OD曾志遠、郭耀仁今（9）日出席舞台劇《沒有人想交作業Round2》記者會，戲裡陳家逵是在學校教書的戲劇老師，個性憤世嫉俗，眼紅大學同窗梁正群變成明星的成就，好兄弟之間，當某一方講出了傷害友誼的話語，像是「幹嘛找我，我們又不熟？」傷口該怎麼癒合，也是這個演出中探討的議題，陳家逵說：「密切在這邊讀劇，有長出一些友誼，再回來這個角色，罵他罵的心安理得。」
梁正群、陳家逵也爆料，男人的友情似乎需要靠「喝酒」來交陪，眾演員在疫情期間會相約「線上酒聚」，閒話家常，這些生活片刻被編劇王詩淳寫進劇本，台詞對話更加見血見肉，陳家逵笑說劇本裡男人的友誼不是靠憑空想像，而是很多「空瓶」累積起來的，梁正群也表示，「我們是去年底演的，短短幾個月內，各自生命上又發生一些事情，有一點細微變化，看過的朋友再來看，也是全新一部戲。」
6個角色由9位演員輪番飾演，讓同樣飾演「柏宇」的OD曾志遠和郭耀仁，彼此讚嘆對方表演風格強烈鮮明，笑稱：「要很用力，千萬不能被對方比過去！」同樣飾演「威廷」的韋以丞及吳定謙，也呈現出不同的表演風格，與其他對手演員的互動皆有不同詮釋和反應，像是看了不一樣的演出。《沒有人想交作業》讀劇版Round2將於8月10至9月4日在南村劇場，舉行一連4周、共24場的現場演出。