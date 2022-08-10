特企／正官庄兒童高麗蔘新品登台！守護孩子快樂成長

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3大明星成分 幫孩子從小「蔘」入打底！
保護力擔當「6年根高麗蔘」：嚴選正官庄最優質的明星成分「6年根高麗蔘」含有30多種人蔘皂苷，性溫好吸收，幫助孩子提升保護力、調整體質及補充體力，且定期8年7次進行290多項反覆檢驗查核，高品質、高信譽，是家長的安心首選！
益菌力接收「益生菌」：由韓國政府認證(註 )的益生菌，能夠幫助維持消化道機能，順暢好吸收。郭院長進一步說明益生菌亦可幫助調節生理機能，以維持孩子日常所需的保健，當體質調整好，保護力自然就會提升，成長階段不再擔憂潛在的內/外在挑戰！
明亮力up up「野櫻莓、山桑」：現今孩童人手一台3C、遠距上課也時常需緊盯螢幕，明亮力亦成為父母擔心的隱憂，郭院長推薦「紅力超人高麗蔘飲PLUS」內含的野櫻莓、山桑，含花青素，可以透過日常營養補充，同步守護孩子的晶亮力！
時尚媽咪方志友親授3大「媽媽定心法則」
自嘲自己是緊張媽媽的方志友也說：「從小朋友出生以來，每天都很擔心孩子的營養是否均衡，時時關注孩子的飲食習慣、保護力是否足夠等等，因此也翻遍了各大媽媽社團，特地分享統整出的3大媽媽安心法則！」
守則一「安心吃」：給孩子的東西一定要是最好的！市面上琳琅滿目的孩童保健品，許多媽咪在挑選時會不知從何下手，而具備國際大廠認證、多項安全檢測及專家推薦等條件，即成為媽媽們挑選的安心前提，避免小朋友將來源不明的成分吃下肚，讓孩子吃的安心，媽媽們也才能放心！
守則二「營養吃」：吃得好不如吃得巧，尤其小朋友食量不大，或多或少也有挑食問題，因此要能夠讓孩子吃到營養均衡，對媽媽來說就是一場挑戰！這時兒童的保健品可以說是一大功臣，尤其複方多功能的保健品，輕鬆一小包就可以幫助孩子補足全方位保護力！
守則三「開心吃」：市面上眾多營養保健品，很多都敗在孩子不愛吃，最後變成怕浪費的父母在吃，根本沒有補到孩子！因此好入口的口味很重要，讓孩子喜歡，才不會讓營養補給成為成長的難關！
正官庄「紅力超人高麗蔘飲PLUS」有小朋友最愛的優格風味好入口，即撕即飲的便利包裝也方便孩子隨時隨身做補充，時尚媽咪方志友最後也再次叮嚀：「小孩的成長只有一次，挑選給孩子的東西一定要是最好的，快跟我一起體會正官庄紅力超人高麗蔘飲PLUS的神救援魅力吧！」此外，正官庄不僅解決父母苦惱的兒童保健問題，這次也攜手台灣世界展望會，捐贈出總價值NT$30萬的「紅力超人高麗蔘飲PLUS」「蔘」情守護更多兒童！
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