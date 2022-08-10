講客就是潮！客聲獎得主出爐　客傳會頒逾160萬獎金

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徐智俊說，客傳會經營的講客廣播電臺，近年屢獲金鐘獎肯定，節目內容也持續跟著時事創新，因此今年接續舉辦「講客獎客」邀請業界6位專家學者，評比講客廣播電臺臺內的節目，成功選出值得嘉獎特別的15位優秀節目主持人，公開表揚這15個臺內節目，希望引領講客廣播電臺的所有節目都能兼顧客語專業知識，也求新求變吸引更多年輕聽眾。
客傳會表示，這次第一屆客聲獎吸引到全國熱血後生踴躍報名參加，經過評審團（評審長劉慧雯、向盛言、 袁碧雯、龔萬灶、邱坤玉）嚴格評審後，挖掘出多位優秀客語廣播後生主持人，這次客聲獎，分為社會組及學生組，社會組首獎頒發5萬元獎金、第二名3萬元獎金、第三名2萬元獎金。
學生組部分，學生組首獎3萬元獎金、第二名2萬元獎金、三名1萬元獎金，佳作則是5千元獎金。
客傳會表示，這次社會組類別的多首獎得主，表現令評審驚艷，像是社會組音樂節目的首獎「寫歌有幾難？儘採啦！」、社會組教育文化節目首獎「阿叔婆的鄉野奇談」、社會組兒童節目首獎「咖客奇遇記」等，內容企劃生動，讓人一聽就印象深刻，一致獲得評審好評。
另外，學生組類別，像是音樂節目首獎「客家Melody」、藝術文化節目首獎「欸！毋使恁客戲」內容結合許多年輕人時下創新點子，令人聽了會心一笑，也成功達到客語傳播的目的。
此外，這次第二屆的「講客獎客」邀請到業界專家學者，組成評審團（張壯謀、向盛言、張崇仁、彭啟原、楊明昱、賴惠玲）歷經審慎評比後，選出優秀的講客廣播電臺節目，分別是（我是東西南北香蕉人、講客音樂站、奇妙个客家話、雁子飛過台三線、漢流脈絡勸善文、饒來饒去、大人細子同樂會、親愛寶貝好睡囉、耳公探險隊、寮ㄟ下泡茶、轉隻彎 看到靚、來聊東勢、尋味時刻Hakka369、心靈客棧、喊切客話世界）。
最後，陳邦畛希望，透過每年辦理的講客廣播電臺臺內評比選拔，能繼續激發臺內主持人以創新想法，也期待透過全國性對外的「客聲獎」大型賽事，能吸引客語傳播新血加入，累積喜愛收聽客語的聽眾，一同創造客語廣播流行新世代！