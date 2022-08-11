有錢靠投胎？「9習慣」決定你富有還貧窮：賠得起就冒險

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📍第一、養成良好的生活習慣
有好的生活習慣，代表在健康方面比較不需要讓人擔心，像是運動就是一個好習慣。維持健康，就能省下醫療花費，這是最好的節省行為。
📍第二、定義自己的夢想，並且提高行動力
別說沒有夢想。夢想未必要太偉大。夢想並不是「目標」，是活著的動力和意義。我的夢想很微小，就是把自己活得好一點，而且隨著年齡進展，人生仍有新樂趣、新學習、新期望。我們不必期望自己像SpaceX創辦人馬斯克立志登陸月球，但我們可以當很有行動力、確實達成小小願望的人。不管多大年紀，提升自己都是必要的。請相信，人雖然想活得舒服，但原地踏步會愈活愈不舒服。
📍第三、規律性固定學習充實知識
在科技的協助下，愈來愈多管道可以充實知識，線上課程、電子書、Podcast，只要有手機就可以開始學習。有每天固定學習習慣的人，通常在時間管理上比較有效率，代表生活也會比較規律。每天讓自己成長一點，投資在學習上也能創造複利效果。我很相信「追求夢想會孳生利息」，不只在理財上創造「複利」才能使你懂得讓財富自由，在學習上很多人困惑於科技所帶來的「訊息爆炸」，很怕會因而變得焦慮。那是因為你眼中所見是資訊，並非知識。新聞不是知識、八卦不是知識、經驗也不是知識，知識還是要經過系統化學習，或者比你專業的人幫你整理出理路和邏輯。
📍第四、和正向的人做朋友
到了一定年紀之後，我知道自己不可能跟每個人都當朋友。如果要活得愉快，就要跟正向的人做朋友；會帶給你負面能量的人，那就斷捨離，至少你不會因為跟人溝通而感到沮喪。溝通本來就應該是愉快的，不必跟讓你不舒服的人來往。就算那個讓你不舒服的人是親人，說真的也不必一直「相濡以沫」，保持點距離，人生更寬闊，不常相見彼此不會愁苦那麼多。
📍第五、存下收入的2成
坐吃山空是很可怕的事，為了避免這樣的慘劇，從年輕時一定要養成這個習慣。我常會對沒有積蓄的人說：「存10%總可以吧？」老實說，存10%我覺得是有點少，你賺的錢愈多，那比例就應該要提高。比如月入3萬元時，也許你只能存3000元；但是如果你有斜槓收入月入6萬元，且只需扶養自己，應該存3萬元，因為你並不必因收入變多而膨脹消費金額，這樣才能存下第一桶金。不要輕易變成「暴發戶」，所謂暴發戶，在我看來不是指錢多的人，而是指隨著收入膨脹，就開始任意花錢的人。最應該培養的重點不是數字，而是「先存錢再消費」這樣的習慣。
📍第六、做自己喜歡的工作
每個人的興趣不同。但是，只要一個人做自己喜歡做的事情，不管再忙都會覺得充實。因為你不是為了滿足別人的期望，而是自己人生的目標。但很多人對自己沒有期許，只會迎合別人的期待。這樣的人一樣很忙，但只是忙著為別人創造價值，自己並沒有成就感。做一個會使你眼睛發亮、不計較工時的工作，才是人生樂事。
📍第七、培養消除負面情緒的能力
很多事情會激怒我們，網路酸民的一句話，或是開車時後方莫名而來的巨大喇叭聲，都會很有效率的創造負面情緒。即便絕大多數讓我們不高興的偶發事件帶來的影響不大，但如果不放開這些情緒的糾纏，它就會成為你人生的沉沒成本。如果再不斷地累積這些沉沒成本，就會把自己變成一台「昨日垃圾處理機」，那麼你還有能量去追求目標嗎？
📍第八、如果你賠得起，就勇於冒險
如果有人告訴你，有一條可以不冒任何財務風險就能致富的路，那100%是詐騙集團。風險無所不在，就算你買的是ETF，或是護國神山像台積電，都沒有人可以保證一定獲利。老話一句：「投資一定有風險」。然而，也不要在毫無知識的狀態下就去冒險，沒有降落傘，跳下懸崖只會粉身碎骨，冒險前必須計算：你賠得起嗎？不少人在年輕時勇於創業，正因為「反正本來也一無所有。」這是個好理由，如果你非得確定無風險才願意行動，那你會錯過很多的機會。
📍第九、習慣超越自己
很多人都因為比較心態而苦，不自主地會與他人比較。其實不必找那些假想敵。為什麼你不跟自己比較呢？計較自己有沒有比昨天多成長一些，比你忙著去打聽同學的薪水行情，還有朋友住什麼房、開什麼車，對自己的致富體質更有幫助。