《我們這一家》被抓包！可樂餅用照片P圖 閃現1秒畫面曝
日本動漫《我們這一家》講述平凡一家人的互動與生活，如此貼近民眾日常的題材，不僅享譽國際，也為壓力大的人們在茶餘飯後有了紓壓的管道；而畫風獨特的《我們這一家》，卻被眼尖的網友發現，某一集曾出現可樂餅特寫畫面，但可樂餅畫風突變！就像直接把真實的照片P上去，引發熱議。
臉書社群「這時候只要笑就可以了」8日發文表示「我們這一家570話中，突然出現畫風突變的炸肉餅」，只見附圖中，花媽放在桌上的炸可樂餅料理中，無論是青菜、番茄、櫛瓜等都能夠可以看出是透過繪圖而成，但主角可樂餅卻「過於真實」，外皮紋路相當明顯，彷彿和真的一樣。
貼文一出，網友紛紛留言回應，「這是真的可樂餅，好好笑，沒注意過耶」、「這作畫真精細，該給製作團隊鼓勵鼓勵」、「笑死，花爸是升遷還是漲薪水領獎金了」、「我們這一家好像很常出現這種，真的圖p上去的畫面」、「本來是空的，後來製作心疼他們的伙食」、「兩塊長得一模一樣根本是複製貼上」。
事實上，我們這一家570話，在台灣為285話，標題為「媽媽，有點寂寞/暑假終於結束了」，講述花媽體會到柚子已經長大，許多事情都選擇獨自處理，不再會不停的叫「媽媽」幫忙，花媽因而感到寂寞，而該集無論是在日本官方YouTube頻道，或是台灣的木棉花YouTube，下方也都有留言表示「可樂餅感覺是真的實景，不是動畫欸」、「開場的可樂餅也太真，肚子都餓了」。（編輯：張志浩）