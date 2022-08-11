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農曆7月遇靈異現象！擔心撞鬼卡陰「2招自保」：驅離祂們

▲命理專家教，若遇到靈異事件時該如何自保。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家教，若遇到靈異事件時該如何自保。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 12:31:47

農曆七月鬼門大開，是好兄弟放假回到人間的日子，因此鬼月有許多禁忌，避免誤犯鬼魂惹禍上身，像是不能晚上吹口哨、唱歌、出遊等容易引來好兄弟的禁忌外，若萬一真的遇到鬼魂騷擾，命理專家楊登嵙老師也提醒，可用以下幾招自保或是逼退祂們

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出遠門記得平安符不離身。（圖／記者黃彥昇攝）
▲出遠門記得平安符不離身，若沒有也可找有刺植物代替。（圖／NOWnews資料照）
一、身上有護身符、八卦、神像、聖經就拿出來放在胸前，如果沒有，在荒郊野外就找有刺植物，如玫瑰、薔薇、林投樹、咬人貓、仙人掌、蒺藜草等，放在胸前，專心口唸「觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門」等聖號自保，容易請來神佛解救，將好兄弟驅離，逼退祂們。

二、遇到好兄弟，千萬不可罵髒話、吐口水、口出穢言，只會惹怒好兄弟，甚至報復、傷害你，讓狀況更嚴重。在危急的情況下念經，恐怕念錯而失效，專心口唸「觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門」等聖號，簡單又有效。

此外，出門旅遊時可以注意以下13件事，避免冒犯鬼神、影響運勢：

一、不晚上出遊

鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

二、不到危險水域

鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

三、不釣魚

不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚。

四、不拍肩膀

每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

五、不吹口哨

不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

六、不晚上唱歌

鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

七、不晚上拍照

鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

八、不搭末班車
農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

九、 不靠牆行走

避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

十、不吃祭祀品
鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

十一、不晾衣服在陽台

鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運。

十二、不披頭散髮

不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

十三、不晚上慶生

有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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