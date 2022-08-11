媽勸「女生必學3件事」！美女主播多年才懂：長輩話要聽

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劉芯彤也解釋，出社會後難免會遇到應酬的場合，因為工作關係常常碰到整桌只有我一個女生的情況，而不是每個男士都是紳士，很多人在喝完酒後理智線會斷掉，但幸好她從小被媽媽訓練，酒量還不差，通常黃湯下肚後，自己比這些男人還清醒，加上也有酒膽，幾次下來再也沒人想勸酒，「也因為會喝酒，好幾次躲掉被毛手毛腳的不舒服遭遇。」
最後，劉芯彤透露「會開車」這點，自己和妹妹都是一滿18歲，就被媽媽送去汽車駕訓班學開車，媽媽的理論是，女生學會開車，想去哪裡都不用靠男人、求男人，開著車到處都能去。她也分享自身例子，某次與老公吵架，早上她還在化妝，對方就開車上班去了，留她一人在家，所幸家裡有兩台車，也慶幸自己會開車，「不然住在荒郊野嶺，想必寸步難行。」
劉芯彤坦言，她終於明白薑還是老的辣，長輩的話真的要聽，如今想起來，或許這些都是媽媽曾經遇過，才會這樣苦口婆心勸她，劉芯彤也呼籲女孩們務必要把這三件事情都學好。
貼文也引起千人朝聖，不少人直呼真的要好好聽媽媽的話，「剛出社會時，我老闆也這麼跟我說過：女生會喝酒是保護自己，要學會開車才不用一直靠男人」、「真的就是這樣，女生這些都要學」、「這些真的都滿重要的，媽媽有智慧」。