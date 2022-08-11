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媽勸「女生必學3件事」！美女主播多年才懂：長輩話要聽

▲美女主播分享「女生必學三件事」。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲美女主播分享「女生必學三件事」。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-11 13:00:00

前美女主播劉芯彤氣質優雅、口條流利，受到大批觀眾喜愛，而她也時常在社群平台分享所見所聞。近日劉芯彤有感而發，分享媽媽曾告誡她，「女生有三件事情一定要學會」，讓她表示小時候不太能體會，直到時隔幾十年後，才終於了解媽媽的用意，讓她直呼「薑還是老的辣，長輩的話真的要聽。」

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劉芯彤昨（10）日在臉書發文表示「媽媽曾對我說，女生有三件事情一定要學會，1.會喝酒2.會開車3.會賺錢」，她就分享第三點小時候就能理解，畢竟有錢才能買喜歡的森林家族公仔，有錢才能跟同學一樣去美髮店綁漂亮的頭髮，有錢才能參加老師的課輔班不被她歧視。至於第一點和第二點，讓當時的她實在不太能體會，「但時隔幾十年後，我終於懂了當年我媽說的話是什麼意思。」

劉芯彤也解釋，出社會後難免會遇到應酬的場合，因為工作關係常常碰到整桌只有我一個女生的情況，而不是每個男士都是紳士，很多人在喝完酒後理智線會斷掉，但幸好她從小被媽媽訓練，酒量還不差，通常黃湯下肚後，自己比這些男人還清醒，加上也有酒膽，幾次下來再也沒人想勸酒，「也因為會喝酒，好幾次躲掉被毛手毛腳的不舒服遭遇。」

最後，劉芯彤透露「會開車」這點，自己和妹妹都是一滿18歲，就被媽媽送去汽車駕訓班學開車，媽媽的理論是，女生學會開車，想去哪裡都不用靠男人、求男人，開著車到處都能去。她也分享自身例子，某次與老公吵架，早上她還在化妝，對方就開車上班去了，留她一人在家，所幸家裡有兩台車，也慶幸自己會開車，「不然住在荒郊野嶺，想必寸步難行。」


▲劉芯彤也有感而發表示，會開車想去哪裡都不用靠別人。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲劉芯彤也有感而發表示，會開車想去哪裡都不用靠別人。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
劉芯彤坦言，她終於明白薑還是老的辣，長輩的話真的要聽，如今想起來，或許這些都是媽媽曾經遇過，才會這樣苦口婆心勸她，劉芯彤也呼籲女孩們務必要把這三件事情都學好。

貼文也引起千人朝聖，不少人直呼真的要好好聽媽媽的話，「剛出社會時，我老闆也這麼跟我說過：女生會喝酒是保護自己，要學會開車才不用一直靠男人」、「真的就是這樣，女生這些都要學」、「這些真的都滿重要的，媽媽有智慧」。

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