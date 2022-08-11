電話那端的求救訊號你敢接嗎？《殺人熱線》探觸人性抉擇

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作者建構了虛構的組織「紅絲線」，這個組織不只是心理輔導專線，同時也是一個緊急救援組織，能夠協助民眾處理各式各樣的突發狀況。如果能有一個這樣的組織，可以在民眾的心靈最脆弱的時候提供協助，或許就能避免許多悲劇。
而主人公劉治威是一位學有專精的醫師，他放下高薪的醫師工作，在紅絲線運用他的專業替人們排憂解惑，但是沒有人是完美無敵的超人，這樣的他心裡也有著一份遺憾。就是如果在姊姊自殺的時候，也有人能像他一樣透過專業協助，姊姊也許就不會死去。
看似平凡無奇，日復一日的坐在電話機前的日子，其實非常驚心動魄，劉治威會接到來自各地的求救電話，千奇百怪的緊急狀況。有時候只是虛驚一場，有時候他會用正確的判斷阻止悲劇發生，但也有時候會來不及。每個人心裡或多或少都隱藏著不為人知的壓力，也許是家庭，也許是工作，也許是感情，當這些壓力把人逼到瀕臨崩潰，又缺乏出口的時候，人就會幹出傻事。
「紅絲線」的工作人員們每個人都像劉治威一樣繃緊了神經，畢竟那是一份與死神賽跑的工作。每天不斷從電話的另一端傳來的負面能量也深深影響著「紅絲線」的每一個人。因為他們每天都必須接觸人性最脆弱的一面，前往社會最黑暗的地方，非常需要強大的意志力才能撐得下去。
但如果，有人試圖利用這些人性的脆弱幹壞事，這世界又會變成什麼樣子呢？從一樁又一樁的離奇死亡事件開始，地下網站舉行的「屠人實況」讓劉治威踏進了真正的地獄。他終於發現，在真正的瘋狂和死亡面前，任何救援都是無能為力的。然後，他心中的陰影和惡夢，隨著潰堤的壓力一起爆發。到最後，連劉治威也徹底崩潰，他搞不清楚究竟瘋的是他自己還是這個世界。
原文授權轉載自「鏡文學」文/D51
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