特企／輕科幻開放世界跨平台大作　《幻塔》正式上線！

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在《幻塔》中，拓荒者可在艾達星的無縫大世界中肆意冒險，與同伴們進行探索，多人共鬥，攜手擊退敵人！獨創的擬態角色將化身為拓荒者的利刃與後盾，陪伴拓荒者在艾達星上闖蕩冒險。令人驚艷的高自由度“捏臉系統”，從各個細節層面做調整並打造出獨一無二，專屬於自己的遊戲角色。除了擁有豐富的遊戲內容，在遊戲畫面上，研發團隊也精心打磨，使用最新Unreal引擎技術、PBR3.0寫實材質等新技術，讓拓荒者有沉浸式的遊戲體驗！
「過去的我，是誰？」
一個熟悉、親切的聲音在呼喚她。莎莉……莎莉？這是她的名字嗎？好像是的。這個聲音來自她的哥哥。曾經，莎莉和哥哥一起生活在星島避難所中，過去的美好回憶逐一閃回。她最後的記憶，是自己的身體被原能輻射感染，她請求哥哥親手終結自己……可惜，哥哥不願意放棄。
「現在的我，是誰？」
冰冷的實驗室內，她被機械臂圍繞，身上纏結著纜線。高壓的電流劈向身體，劇烈的疼痛使她蜷縮扭曲。為了延續活著的模樣，原本的元氣少女莎莉被改造為赦免天使「奈美西斯」，過去的意識被逐漸覆蓋，軀體變得陌生，身體超過一半部分的血肉和神經都已經被機械和電路替代，性格也變得膽小自閉，當被賢者施加精神控制影響時，將成為無情的戰鬥機器。
經歷了被改造時痛苦的折磨，奈美西斯從原本的活潑少女變成膽小自閉卻蘊含強大戰鬥能力的擬態角色。奈美西斯擅長使用電極對敵人造成傷害，同時也可治癒自身及隊友，限定武器為啟明星，是一把雷系遠程輸出但又兼具輔助、治療的武器。自2022/8/11 08:00-2022/8/31將開啟「赦免新生」及「往日重構」限定活動，感受「奈美西斯」的強大與脆弱，喚醒未知的記憶。
開服好康回饋提供滿滿補給 《幻塔》幫你出電費！
為歡慶《幻塔》本日正式上市，即日起至8月24日，拓荒者只要每天登入遊戲即可獲得贊助電費的抽獎機會！並將於8月29日於官方粉絲團公開抽出5位幸運拓荒者，各別送上新台幣五萬元電費，讓拓荒者在現實生活中也能獲得奈美西斯滿滿的電能！為歡慶《幻塔》開服，營運團隊更加碼送出SSR自選角色及永久載具，以及人氣VTuber「懶貓子Rumi」的聯名限定造型，另外還有限定稱號-原能守護者、奈美西斯增幅目鏡、獵戶座-噴氣背包外觀、金核等豐富虛寶獎勵，邀請拓荒者趕快登入《幻塔》，一起展開艾達星上的冒險吧！
「茉莉茶園」X《幻塔》展開新冒險
自2022年8月24日至10月4日，玩家只要到各大超商與量販實體門市購買光泉茉莉茶飲指定飲品：金桔梅子綠、蘋果紅茶及芭樂檸檬綠限量活動包裝（600ML），除了可在活動貼紙上獲得金幣、抽卡道具及補給食品等豐富虛寶獎勵外，還可參加《幻塔》限量週邊及3C產品限量抽獎！
拓荒者們想知道更多有關《幻塔》的最新進度與相關活動內容，可隨時關注粉絲團、官網訊息以及新聞稿露出。