手掌兩側長出「不明紅斑」恐患肝癌！專家揭「肝掌」成因及症狀

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什麼是「肝掌」？根據外媒Medical News Today報導，當手掌兩側出現異常的紅斑，也就是肝掌，紅斑通常長在手心，也有可能向上延伸至手指的部分，乍看類似於皮疹的症狀。手掌發紅的程度因人而異，例如體溫、身體活動程度，甚至情緒狀態都有所影響。手掌紅斑不痛不癢，容易被人們所忽略，但卻是肝癌等肝臟病變的警訊之一，應盡早就醫檢查、診斷及治療。
肝掌的起因當手部的毛細血管擴張，更多血液流到皮膚表面，就會造成手掌的紅斑。肝掌分爲以下兩種類型：
一、原發性手掌紅斑（Primary Palmar Erythema）
原發性手掌紅斑常見的原因是懷孕，由於孕婦在懷孕期間荷爾蒙變化、雌激素水平升高，便會導致手掌發紅，但這是暫時性的，症狀會自行消失。在極少數情況下，原發性手掌紅斑也有可能是遺傳性的。
二、次發性手掌紅斑（Secondary Palmar Erythema）
次發性手掌紅斑通常與肝臟疾病有關，例如肝硬化、血色素沉著症和威爾遜病（Wilson Disease）。有些肝臟疾病是遺傳性的，但更多受到飲食和飲酒等生活方式所影響。
▲ 次發性手掌紅斑與肝臟疾病有關，並受飲食和生活方式所影響。（示意圖／Pixabay）
其他的健康狀況和生活習慣也會造成手掌發紅，例如：
一、疾病
甲狀腺毒症、自身免疫性疾病（包括類風濕性關節炎、HIV）、糖尿病等內分泌疾病、丙型肝炎、慢性阻塞性肺病，都有可能造成肝掌。
二、病毒或細菌感染
皮膚出現感染的症狀，例如特應性皮炎或濕疹，都有可能造成手掌發紅。
三、生活習慣
不良生活習慣，例如抽煙也會造成手掌發紅。
診斷與治療醫生可以通過檢查手掌以診斷肝掌，但若狀況嚴重，醫生可能要求進行影像學檢查，例如計算機斷層掃描（CT）或磁共振成像（MRI），以診斷潛在肝臟疾病，例如檢驗肝功能、甲狀腺功能、空腹血糖水平、血尿素氮、血肌酸水平等等。目前臨床沒有特定的治療方法，可以完全治癒肝掌，治療的關鍵在於發現和診斷內在疾病。一旦根本原因得到治療，就可望改善手掌紅斑狀況。
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