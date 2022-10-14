跳電惡夢4／儲能案場火災搶救難度高　政府急訂標準規範

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消防員：儲能系統含電池 發生火災「蠻棘手的」
國外發生多起儲能案場的失火意外，挑起消防安全的敏感神經。消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔受訪表示，當儲能系統發生火災時，因為電池在火勢撲滅後還是會持續發生化學反應，所以消防員必須不斷地對電池灑水降溫，直到完全反應完畢；此外，儲能貨櫃是密閉的，當貨櫃內部燃燒至氧氣燃燒殆盡，因為電池的化學反應還是在持續作用，此時若貿然打開貨櫃，新鮮空氣進去，便可能發生瞬間反燃或爆燃。
黃鈺翔指出，在台灣，很多工廠會拿貨櫃來堆積廢棄物，因此若消防人員到現場沒有被告知貨櫃裡是儲能系統的話，消防員可能會比較沒有風險意識，相當危險，「只要是有電池的東西，現在都是蠻棘手的」。
因為處理棘手，消防署日前也公布相關搶救指引。黃裕翔表示，救災時要注意的事情，包括保持一定距離，避免距離太近射水有觸電風險；要穿著全套防護衣避免接觸到有毒氣體；因為需要大量灑水，所以要建立大量水源。
除了電池引發的火災有特殊性讓事故處理起來更棘手，需要相關救災指引之外，在事故發生前，更需要完備的安全驗證及消防規範，以期將事故發生機率降至最低。
標檢局：儲能系統驗證制度11月上路
針對儲能系統的安全規範，經濟部標檢局組長黃志文受訪表示，8月已先公告「戶外電池儲能系統專案驗證技術規範」，也就是審查標準，而全套儲能案場的專案驗證預計在11月上路。
黃志文表示，專案驗證流程首先在設計階段便會做設計及零組件的審查，並發給審查意見書，在儲能系統建置完成後，必須由核可的驗證機構到案場做實地查核，查核通過再由標檢局組成的專家委員會審查，過關後才能參與台電的輔助服務。此外，案場開始營運後，標檢局也會要求每兩年的定期檢驗。除了安全標準檢測外，還會要求儲能系統有電器技術師及消防設備師的簽證，才能通過審查。
對於已經上路的儲能案場，黃志文說，若之前就已啟用的案場但是沒有經過實地查核這一關的話，在11月標檢局的專案驗證上路後，將要求該案場於6個月內補驗證。
系統設備的安規有了之後，還需要的就是完整的消防規範制度。台電發言人吳進忠表示，在國內的消防規定還沒出來之前，台電併網的儲能系統都要求符合國外的標準、要取得消防單位的認可才可以，因為不同的土地使用有不同的要求，有不同的消防要求，且目前儲能系統還是以設置在工業區為主。
回應業者及台電的呼籲，消防署於今年8月公布了「提升儲能系統消防安全管理指引」，供台電審查案場時參考。
消防署表示，指引規範重點包括要評估及分析儲能系統潛在風險，製作火災風險評估報告；設置自動撒水設備、火警自動警報設備、防止爆燃機械通風裝置，及相關標誌設施；儲能系統與鄰近危險物品場所、醫院、長照機構、建築物、道路等應保持安全距離，及系統本體高度限制；製定及執行緊急應變計畫。
儘管相關指引已陸續上路，但仍有業者認為政府動作太慢，儲能業者翰可能源總經理莊景名便表示，管制應該是一開始就把框架訂清楚，讓業者有所循，「如果說每一天都有新的法規，那業者無法因應」。