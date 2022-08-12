遭檢方以貪汙罪起訴　林穎孟：競選連任議員、將捍衛清白

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此外，檢方認為林穎孟聘用楊尚偉擔任公費助理，到2019年9月間，楊因課業無法兼顧工作，林決定資遣楊，但資遣費非在議會補助的範圍內，她遲至11月1日才向台北市議會辦理停聘，致使市府承辦人事及出納的職員，在10月底將3萬元薪資撥入楊的帳戶。
林穎孟回應，2018到2020年以來，有關人事管理等技術性、細節性管理事項，她皆交由當時的辦公室主任吳香君負責。楊尚偉擔任助理期間表現良好，她根本無資遣動機，經查，包含資遣約談、資遣行政程序，皆為吳香君冒用她名義、盜用她私章、偽造她簽名所為。且楊尚偉若被資遣，資遣費僅1萬餘元，任何人更不可能為了這1萬元犯貪污重罪。此事件她為受害者，她已對吳香君向地檢署提出告發，懇請地檢署不要包庇犯罪。
檢方還指，林穎孟自2018年12月25日起聘僱當時的男友葉曜彰為公費助理，但2020年3月31日，葉在內湖成立公關行銷公司「米達克星球」，因公司草創時期缺乏資金，也為保留補助費用額度，2人謀劃將公司新聘員工郭羿岑充作議員公費助理，藉此分攤員工薪資、勞健保等人事支出成本，也可套取款項供林穎孟靈活運用。
林穎孟說，郭羿岑受僱於她辦公室期間僅5個月，地檢署也在起訴書中承認，她有確實支付助理薪資給郭羿岑，郭每個月皆有提供美術設計、影片剪輯等工作成果給她。聘任郭羿岑期間，她已與葉曜彰分手，不會講話也沒有互信關係，葉曜彰、郭羿岑跟米達克公司間到底如何協議工作，她也是到今日看了起訴內容，才知道原來葉曜彰與郭羿岑間的對話，她也是被蒙在鼓裡。此外，聘僱郭羿岑一事，包含郭設計影像等工作內容，皆係由吳香君所負責定義，她已對吳香君業已向地檢署提出告發，懇請地檢署不要包庇犯罪。
林穎孟總結，吳香君利用假證據對媒體、檢調的多項指控，在所謂前男友詐領助理費一事根本子虛烏有，已不起訴處分。楊尚偉跟郭羿岑部分的薪水金額加起來26萬餘元，確實就是他們工作所得，都有工作成果。事實證明，這些助理薪水根本沒有進到她口袋，她沒有拿任何一毛錢，遑論貪污之有？無奈卻遭吳香君從2020年製作假證據、說謊構陷，對此她深感遺憾，也皆已告發，將會在法院捍衛清白，之前檢調對外釋放的許多資訊、或是媒體捕風捉影的許多說法，現在都證明是不存在的，而即使最後僅存的起訴內容其實也是不堪檢驗，她相信司法會還她清白。
林穎孟說，本案從自2020年就開始偵查已經將近2年，調查的都是兩三年甚至更早前的事情，在今年3月檢調過程中，更有許多非常不合常理之處，包含她表示沒有拿任何一毛錢，請檢調調查帳戶，檢調當時卻稱，沒有空看她帳戶，當天更用非常不合乎比例的方式，用高額交保金誤導大眾，讓人以為她貪污幾百萬；甚至明知吳香君證詞前後矛盾、說謊、證據造假，卻視而不見。而調查過後，明知她沒有拿錢卻指控貪污，並選擇在本屆登記參選前兩週才起訴，很難不去懷疑有政治因素牽涉在內，根本意圖導致選舉結果受影響。
林穎孟說，她自當選議員來，始終認真問政，四年來每場質詢、每次提案，都是認真耕耘下的成果，而監督市政更是身為議員的最大職責，不必畏懼改變和挑戰，也勇於接受各方的批評指教，她感謝每一位支持她、鼓勵她的朋友，「本人相信真理必勝、堅持無懼，本人也在此宣布競選連任下一屆大安文山區台北市議員，為台北市民持續不懈地服務、監督市府。」