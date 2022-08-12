▲ 加州迎來利曼耐力賽百年慶典 勞力士一路相挺

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(Corkscrew)傾斜路段以及設有雙頂點的安德烈提髮夾彎(Andretti Hairpin)，展開激烈角逐。本屆賽事將匯集眾多曾經獲勝或具有歷史意義的利曼耐力賽車，數 量之多屬歷屆之最，向這項傳奇耐力賽致敬。作為唯一一位九次問鼎利曼 24 小時耐力賽冠軍的車壇明星，勞力士代言人湯姆 · 克里斯滕森(Tom Kristensen)擔任此次賽事總指揮可謂實至名歸。
2010 年加入勞力士家族的湯姆.克里斯滕森表示:「利曼 24 小時耐力賽的悠久 傳承令我倍感自豪，能見證於加州舉辦的這一系列紀念活動，我心生懷舊之情。 紀念過去並回溯往昔，有助於向前邁進、收穫成功並實現突破。這正是勞力士與賽車運動的意義所在:不懈提升，突破極限。參與這樣的精彩盛會，使我得以追憶曾經在賽場上經歷的難忘時刻，同時也激勵我在科技快速發展的當下，積極展望未來。」
8 月 18 日(星期四)，勞力士呈獻的圓石灘車展(Pebble Beach Tour d’Elegance®) 將吸引眾人目光。屆時，誕生於不同年代的 150 多輛汽車將沿著風光旖旎的太平洋海岸開啟動人旅程。參賽者將沿著著名的 17 哩灣風景線(17-Mile Drive)行駛，循著 1 號公路飽覽壯觀的海岸線景致，以此證明其賽車在公路上的優良表現，亦藉此提前贏得評審注意。隨後，參賽者將返回曾六度舉辦美國公開賽(U.S. Open)的知名圓石灘濱海高爾夫球場(Pebble Beach Golf Links®)，為星期日的圓石灘車展(Pebble Beach Concours d’Elegance®)作最後準備。
鶉園賽車大會(The Quail, A Motorsports Gathering)將於 8 月 19 日(星期五)舉 行，再現風景秀麗的遊園會場景，令人想起圓石灘車展早年更為私密的競賽時光。大會賽道設於卡梅爾鶉園度假酒店及高爾夫俱樂部酒店(Quail Lodge & Golf Club)的果嶺，背倚聖盧西亞山脈，並將迎來新款勞斯萊斯 Phantom II(Rolls- Royce Phantom II)於美國的首次亮相。純電動 Meyers Manx 2.0 亦將作為該品牌的全新形象登場，經典重現。此外，今年的慶典活動還將包括「BMW M 部門 50 週年紀念」(50th Anniversary of the BMW M Division)「、MINI Cooper 的一切」(All Things MINI Cooper)以及「Jaguar 70 年及其利曼戰績」(70 Years of Jaguar and their Wins at Le Mans)，令人聯想起舊日的輝煌盛景。
2009 年國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍(FIA Formula 1® Drivers’ World Champion)、近期成為勞力士代言人的詹森.巴頓(Jenson Button)將出 席此次活動，他表示:「鶉園賽車大會是一項與眾不同的賽事，並激勵著每一位 參與者。我很高興見到獨具巧思的獨立車身製造商與全球知名的汽車製造商，共 同打造創新設計及汽車原型。同時，勞力士製錶所秉承的功能與風尚並存的核心理念，也與這些外觀精美且經久耐用的老爺車相呼應。在我看來，這些老爺車有 著令人驚豔的優美線條，如同精心雕刻的藝術品一般。」
8 月 21 日(星期日)，這場汽車盛會的決賽將於圓石灘高爾夫球場的第 18 號球 道盛大開演。圓石灘車展(Pebble Beach Concours d' Elegance®)意在展現汽車 設計與製造的迷人魅力，以及參賽者與愛好者之間的深厚情誼。隨著萬眾矚目的 Talbot-Lago Grand Sport 的驚豔亮相，林肯豪華汽車亦迎來百年慶典。勞力士與 圓石灘車展的合作始於 1997 年，此夥伴關係充分彰顯此瑞士製錶品牌對秉持傳統與銳意創新的堅定承諾。按照慣例，星期日下午閉幕禮後，「最佳經典車大獎」
(Best of Show)得主將獲頒勞力士腕錶及獎盃，以表彰他們對守護賽車傳統的傑出貢獻。