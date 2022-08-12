▲ 向經典致敬 Land Rover 推限量版 Classic Defender V8 Trophy II

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除了有機會購買獨特的收藏車款外，客戶還會被邀請參加第二屆為期三天的專屬 Land Rover 大獎賽。 Land Rover 大獎賽讓一群志同道合的車主可以建立起長久的友誼並留下回憶，且在難忘的活動中創造屬於自己的時刻。車主們將在專家的指導之下，參加一系列由著名的全球冒險活動所啟發的越野積分挑戰。經過三天的比賽，優勝隊伍將獲得大獎。車主們將創造持久的回憶，並以最令人興奮的方式熟悉他們的車輛。
Classic Defender Works V8 Trophy II 獨特的迷彩外觀彰顯出 Land Rover 的全地形傳統，由 Land Rover 經典部門的專業團隊獨家開發，使用 2012-2016 年的 Defender 車型打造並由手工組裝而成，以達到嚴格的標準和進行高規格的改進。
限量版 Classic Defender Works V8 Trophy II 搭載 Land Rover 5.0 升 V8 汽油動力總成，可產生 405 PS 和 515 Nm 扭力的最大動力輸出，配備 ZF 八速自排變速箱。每款車型都經過全面改造，配備升級後的懸吊、剎車系統和轉向增強功能。車型方面將首次在 Trophy 系列上提供 90 和 110 旅行車車型以及 110 四門皮卡車型。在限量 25 輛的配額中，Land Rover 經典車部門將僅生產 5 輛四門皮卡車型，其餘 20 輛汽車平均分配 90 和 110 旅行車型。
外觀採用獨特的黑白主題，搭配 Land Rover 特殊車輛設計團隊所開發的獨特迷彩。車色採用富士白為基底，搭配對比鮮明的納爾維克黑色車頂和亮黑色外觀元素，包括鉚釘、螺釘和通風口等精緻細節。亮黑色 18 英寸鋸齒合金輪圈與車輛外觀設計相輔相乘。
車身迷彩上包含著 23 個地點的設計，是 Land Rover 在過去 70 多年的越野探索中征服了具有挑戰性的地形。其中包括具歷史意義的越野挑戰，以及最近在南非地區以及寮國到秘魯的 Land Rover 探險。
一系列外觀裝備的改進確保了不可阻擋的全地形性能。在車頭，A 字形防撞桿上訂製的前格柵容納著一具絞盤。引擎蓋採用黑色霧面裝飾，可減少在明亮環境下的眩光，而強大且與車身同寬的 1.27m LED 照明燈條可在夜間行經崎嶇路面時提供最佳的能見度。
Classic Defender Works V8 Trophy II 具有 500 mm 的涉水深度、後拖車鉤，並配有車側防護桿和車身防滾籠以增加車身的保護。車後扶梯可供上下車頂的探險行李架，而巧妙的細節之處包括 Land Rover Trophy 徽章和擋泥板上的白色徽標細節。
Recaro 運動化座椅採用高級黑白雙色溫莎皮革製成，帶有對比色縫線，兼具乘坐時的支撐性與舒適性。對比色皮革縫線延伸至儀錶板、車門和車頂內襯，生產全程皆採用手工製作。
Land Rover Classic 的現代資訊娛樂系統整合導航與行動裝置連接功能，使最新的多媒體影音功能可顯示於原先的中控儀錶板中。Land Rover 應用於 ZF 自動變速箱上符合人體工程學的運動化排檔桿也有助於增加控制手感。
中央儀錶板上方採用 Elliot Brown 訂製的 Land Rover Trophy 錶盤作為收尾，其獨特的錶盤與車身迷彩設計相互呼應。Elliot Brown 再次為 Trophy 擁有者提供獨家、可靠的競技版錶款。 同時，對於那些沒有足夠幸運獲得限量版車輛的人，Elliot Brown 將發布 1,000 支靈感來自 Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II 的手錶。
最後，對於希望透過 Works V8 Trophy II 風格來實現個性化的 Defender 車主們，Land Rover 經典部門預計將於 2022 年下半季提供據Trophy 風格的原廠套件。
現在可以從 Land Rover 經典部門官方網站直接購買 Defender Works V8 Trophy II 90、110 和 110 四門皮卡車型與其衍生產品，90 車型於英國當地的建議售價為 225,000 英鎊。