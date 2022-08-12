服用鎮靜安眠藥小心副作用！　食藥署列「5大注意事項」

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失眠原因多元，除了應尋找原因及改變生活習慣外，也可透過醫師診治後開立安眠藥。然而，若未依照醫師、藥師指示下用藥或突然停藥，長期恐造成副作用加劇或產生耐藥性及依賴性問題。
使用鎮靜安眠藥 五大核心能力不可少
想在使用鎮靜安眠藥後改善失眠情形，同時避免誤用或濫用的情況發生，食藥署建議，必須建立五大核心能力：
能力一、做身體的主人
養成良好作息與睡眠習慣，不自行購買鎮靜安眠藥，不取用親友正在使用的鎮靜安眠藥，勿重複就診。
能力二、清楚表達自己的身體狀況
就醫時，要跟醫師說明自身狀況、入睡狀況、特殊體質、過去病史、使用中的藥品、工作特質、懷孕或哺乳、打呼情形或其他可能影響睡眠的生活習慣。
能力三、看清楚藥品標示
領藥時，看清楚藥品標示、藥品使用說明書、用藥指導單張，以及注意事項、副作用、警語等。
能力四、清楚用藥方法、時間
服用鎮靜安眠藥時，要了解藥品的特性與服用時間，不可自行加、減量，避免突然停藥。服藥完畢立刻上床就寢避免其他活動，首次服用後數日內請避免自行駕駛汽機車，以免增加交通事故之風險。
能力五、與醫師、藥師作朋友
失眠診治找醫師，用藥諮詢找藥師，不要聽信非醫療專業人員的建議。
鎮靜安眠藥屬管制藥品 應經過醫師評估用藥
食藥署提醒，鎮靜安眠藥屬於第三、四級管制藥品，不可轉售或轉讓。使用鎮靜安眠藥時，應遵守醫師或藥師之用藥指示，且依醫囑定期回診追蹤，並由醫師評估療效及副作用後，再調整用藥，切勿自行混用多種藥物；若用藥後出現身體不適，如頭暈、頭痛、嗜睡、恍惚、焦慮、厭食、抽搐、夢遊等，應立即停止服用，並儘速回診。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54734
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