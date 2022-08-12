【車勢星聞】蔡佳麟、苗真《黃金歲月》上演追夢人騎重機私奔超浪漫

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頂著38度的高溫，苗真表示只記得當天婚紗濕了又乾、乾了又濕，相當不舒服，但看到拍攝成品直說「真的好浪漫好值得！」；身穿白色全套西裝的蔡佳麟，只記得當天安全帽超小，結果他帶安全帽騎了幾圈後發現耳朵都變形，他自嘲自己頭太大，也難怪苗真在後座說的話都沒聽到。不過看著蔡佳麟騎擋車的苗真，表示坐在後座「會一秒愛上豹哥」，這一段也讓苗真說向陳美鳳跟洪都拉斯致敬，沒想到自己也可以在八點檔有這麼浪漫的橋段。二次在《黃金歲月》中披婚紗的苗真，表示自己的成就解鎖，竟然可以穿著婚紗坐機車。而且拍攝過程一直有路人以為他們在拍婚紗照，就要下車窗對他們喊恭喜，導致拍攝一直中斷，讓她們哭笑不得，不過幸好天氣有幫忙，至少當他們騎上道路的時候，太陽有的威力有減弱，沒有讓兩人曬傷。被問到會不會對婚紗有恐懼了，她連忙否認「只要可以漂亮，還是願意配合喔！」蔡佳麟表示拍攝前接到劇組問他會能不能騎擋車，他一口就答應，表示平常也有騎過重機，所以對打檔還蠻順利的，只是第一次穿整套西裝載演員，對他來說第一次，過程中他只擔心後座的苗真不太好坐，加上婚紗很滑，超怕過程中會甩出去。事後蔡佳麟表示別人追夢人橋段都是很浪漫，但他們拍攝當下機車椅墊很燙，自嘲根本是「蛋蛋的哀傷」。除此之外，苗真透露蔡佳麟真的很Man，知道她在後座非常難固定，就說「沒關係，你抱緊我！」，讓她直說「真的會一秒愛上豹哥！」，全身散發費洛蒙，超迷人的！