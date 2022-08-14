職場新鮮人6大NG行為「講話太大聲」竟上榜

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打擾同事、工作偷懶失信任
「打擾同事工作步調」成為新鮮人最容易被扣分的舉動。新鮮人剛進入公司，不清楚工作流程，因此向正職同事發問求助是實際常態，然而有些新人同事不僅教過還聽不懂，更「同樣的問題都問5次以上，還專門挑休息時間來問」，對其他同事的工作步調和行程造成莫大困擾，也會使同事心生厭煩，造成印象大扣分。
「推卸責任又偷懶」也是職場上最難以忍受的新人NG行為，一名任職公司主管的網友便分享自己帶新人的遭遇：「每次報告都說自己聽不懂、學不會，所以不要做某部分的工作」、「每次出包就請假，讓代理人幫忙擦屁股，好心提醒又理由一堆」。
他指出，新人同事缺乏責任感是相當不可取的行為，更可能讓同事與主管對其失去信任；其實同事沒有義務要幫你收拾爛攤子，大家領的薪水都是一樣的，呼籲新鮮人要好好對工作負責，若把自己的職場名聲搞壞更得不償失。
講話大聲沒禮貌也上榜
另一方面，「未留意說話音量」也是網友所討論的新鮮人常犯大忌之一。網友指出，有些新同事不知道會打擾到他人，「平常上班講話大聲就算了，午休也大聲，都不考慮其他人在休息」、「新人常跟其他同事講話嗓門都很大，已經打擾鄰近的辦公區了」等。
在節奏緊張的工作環境中，任何噪音都有可能加劇同事的精神壓力，也可能對工作造成影響，因此提醒職場新鮮人，留意周圍環境、控制說話和討論音量，也是一項相當重要的職場禮儀。
上述這些職場NG行為都是新鮮人不容易自覺，卻很可能不小心犯下的大忌，在正式進入職場之前，除了要調適好自己的身心狀態，也應當適時提醒自己，避免做出這些行為，才能確保與主管和同事關係和睦，也讓工作進展更順利。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：別讓同事討厭你！職場新鮮人常見「6大NG行為」講話太大聲竟上榜
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54783
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