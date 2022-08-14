台灣肝癌發生率下降，為何死亡率仍偏高？

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其中的原因，北投健康管理醫院梁程超副院長解釋，由於肝臟內部實質沒有痛感神經，在腫瘤初期發生時，甚至是再進展到中期，可以說是幾乎沒有症狀。但是當腫瘤大到一定程度壓迫到肝臟表面包膜，由於肝臟包膜內含有豐富的痛覺神經，當肝包膜神經受到刺激時就會產生疼痛感。
另外，若是侵犯至鄰近器官也可能會有症狀發生，例如：腹部腫塊、食慾不振、體重減輕、噁心嘔吐、易感疲倦、黃疸等。但要注意的是，當發生症狀經就醫診斷者，有很多都是癌症晚期，平均僅剩3~6個月的存活時間，死亡率相當高。
整體而言，肝癌的預後不佳，即使在肝癌初期就已發現，也有能因經過肝病三部曲（肝炎→肝硬化→肝癌），肝臟已發生肝硬化也會導致治療選擇上的困難。要如何對抗肝癌的死亡威脅，梁程超表示，只有依靠定期安排健康檢查及遠離危險因子。
定期健康檢查及遠離危險因子來預防
在台灣，引起肝癌的主要原因是慢性B型及C型病毒性肝炎，另外還有過量飲酒造成的酒精性肝炎、抽菸、食用被黃鞠毒素污染的穀物、肥胖、暴露特定的化學物質或遺傳性代謝疾病等都是肝癌的危險因子。
其中，B肝、C肝的患者務必要定期追蹤，並且評估抗病毒藥物之治療，避免讓肝炎惡化成肝硬化及肝癌。梁程超特別提醒，近年來隨著生活型態改變、飲食西化，國人肥胖盛行率增高及代謝症候群發生率持續增加，需注意脂肪肝、高血糖及三酸甘油脂是否過高，這些也是肝癌背後的危險指標。
肝臟是沉默的器官，「定期安排健康檢查」是預防肝病變的關鍵動作，可利用抽血結合影像檢查為肝臟做好初步防守。血液檢驗中的天門冬胺酸轉胺酶GOT/丙胺酸轉胺酶GPT可檢視肝臟是否有發炎狀況、甲型胎兒蛋白AFP可以作為肝癌的腫瘤標記。腹部超音波是觀察肝臟健康狀態最簡單快速的方式，若發現肝臟可疑陰影，可搭配零輻射磁振造影（MRI）施打肝細胞特定性顯影劑的檢查做鑒別診斷，並可補足超音波掃描找不到的可疑病灶。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54784
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