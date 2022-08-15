駛出大螢幕，全球僅一輛Porsche 911 Sally Special將投入公益拍賣

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Porsche與皮克斯動畫工作室合作，打造了911 Sally Special，該項計畫自2021年11月展開，《Cars汽車總動員》最初製造團隊再次重聚，根據2002年電影中的Sally Carrera為藍圖打造911 Sally Special，團隊成員包括了皮克斯動畫工作室特許經營創意總監 Jay Ward 和20 年前第一次為 Sally 繪製草圖的Cars製作設計師 Bob Pauley，另外，Porsche Exclusive Manufaktur客製化部門在斯圖加特的 Sonderwunsch 團隊主要成員、Style Porsche 和 Porsche Cars North America 的設計師也加入了設計行列。
911 Sally Special是以配置手排變速系統的911 Carrera GTS為基礎打造，外觀使用了特調的Sally Blue Metallic莎莉金屬藍車色，配置的五輻輪圈，則是經Style Porsche 設計師重新設計，樣式同樣源自Sally Carrera當時的996世代911配置之輪圈，而且氣嘴蓋還用上了《cars》徽飾。另外，引擎蓋內還有特殊彩繪。
進入座艙，也延續Sally Blue Metallic元素，金屬飾板都同樣採Sally Blue Metallic烤漆，中控台與車門飾板都以藍色縫線搭配，座椅採皮革與格狀織布搭配包覆，此外在手套箱上緣漆有專屬徽飾，以飾身分，門邊飾板也印有《cars》徽飾，專屬門檻則是寫著Sally Special字樣。更特別的是，方向盤右下方的動態模式旋鈕還多了個源自麥坤的“Kachow！模式”。
除了911 Sally Special，Porsche還與皮克斯動畫工作室共同設計了一款聯名腕錶，將會與911 Sally Special一同拍賣，911 Sally Special將於8月20日在蒙特利舉行的RM Sotheby's拍賣會登場，拍賣所得將全數捐給Girls Inc，用以幫助弱勢女性。