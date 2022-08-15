COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確診狂咳怎麼吃？醫揭「4大類NG食品」咖啡、布丁都不行

確診狂咳怎麼吃？醫揭「4大類NG食品」咖啡、布丁都不行
確診狂咳怎麼吃？醫揭「4大類NG食品」咖啡、布丁都不行

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-15 09:30:43

很多人在確診新冠後就開始咳個不停、且喉嚨痛了刀割，因此不少人都會吃冰淇淋、布丁緩解痛楚，但耳鼻喉科醫師陳亮宇警告，冰涼食物雖能暫時讓喉嚨舒服一點，但也會加重咳嗽症狀、喉嚨疼痛感，因此建議咳嗽的民眾應多吃顧健康的營養素並避開4大飲食禁忌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 

醫師陳亮宇在臉書粉專 「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文指出，有症狀的新冠確診者，除了要按醫囑服用藥物治療外，還可以透過飲食補充體內所需的營養素，以此加速緩解症狀，並提升復原力。 

陳亮宇表示，必須補充足夠蛋白質、水分以及維生素，蛋白質能夠提升免疫力、維持身體正常功能；而水分則是可減少喉嚨乾癢，並且稀釋黏稠呼吸道分泌物；至於維生素指責可以幫助我們維持呼吸道黏膜健康，並改善症狀。

陳亮宇推薦確診者可以食用雞湯、排骨湯、魚湯等湯料理，補充蛋白質的同時也能補充水分；至於維生素方面，可以吃木瓜、地瓜、紅蘿蔔、南瓜等黃色蔬果，補充維生素A；維生素B的食物則有綠色蔬菜、瘦豬肉、糙米以及鮭魚；食用新鮮蘇果和蜂蜜檸檬水可以幫助攝取足量的維生素C；至於雞蛋、秋刀魚、香菇、鴨肉等食物則含有豐富的維生素D。

Canva
Canva
除了推薦可多攝取的健康食物外，陳亮宇也羅列出4種咳嗽需要忌口的食物：

1）冰涼食物：冰淇淋、奶酪、布丁

冰涼食物雖確實可暫時緩解喉嚨不適，讓喉嚨舒服一點，但若咳嗽再吃冰，反而會加重症狀，導致喉嚨疼痛感加劇。

 

2）甜食：甜點、蛋糕、餅乾、糖果

甜食會使呼吸道分泌物增加甚至變得黏稠，當痰液變多了，咳嗽也變得不容易恢復。

 

3）含咖啡因飲料：濃茶、咖啡、巧克力飲品

這類飲料具有利尿作用，會帶走體內水分，導致喉嚨變得更加乾癢不適、咳嗽恐變嚴重。

 

4）刺激性食物：烤炸物、辛辣物

吃油炸或辛辣的食品不但會讓咳嗽症狀雪上加霜，還導致發炎症狀加劇。

 

本文經陳亮宇醫師 臉書粉專《陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所》授權報導

陳亮宇醫師
陳亮宇醫師
延伸閱讀
「腦動脉瘤」不是腦腫瘤！小心隨時破裂 導致昏迷、死亡
糞便居然能治病！醫生：鼓勵大家把大便存起來，多開幾家「糞便銀行」

小心！皮蛇上身　新生兒也會被傳染　保護自己超前佈署

台灣肝癌發生率下降，為何死亡率仍偏高？

臺大醫院先天性心臟病治療大突破！　省百萬「免開刀」救命

國衛院發現「新冠病毒快速感染機制」　有利藥物、疫苗研發

我是廣告 請繼續往下閱讀