確診狂咳怎麼吃？醫揭「4大類NG食品」咖啡、布丁都不行

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醫師陳亮宇在臉書粉專 「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文指出，有症狀的新冠確診者，除了要按醫囑服用藥物治療外，還可以透過飲食補充體內所需的營養素，以此加速緩解症狀，並提升復原力。
陳亮宇表示，必須補充足夠蛋白質、水分以及維生素，蛋白質能夠提升免疫力、維持身體正常功能；而水分則是可減少喉嚨乾癢，並且稀釋黏稠呼吸道分泌物；至於維生素指責可以幫助我們維持呼吸道黏膜健康，並改善症狀。
陳亮宇推薦確診者可以食用雞湯、排骨湯、魚湯等湯料理，補充蛋白質的同時也能補充水分；至於維生素方面，可以吃木瓜、地瓜、紅蘿蔔、南瓜等黃色蔬果，補充維生素A；維生素B的食物則有綠色蔬菜、瘦豬肉、糙米以及鮭魚；食用新鮮蘇果和蜂蜜檸檬水可以幫助攝取足量的維生素C；至於雞蛋、秋刀魚、香菇、鴨肉等食物則含有豐富的維生素D。
除了推薦可多攝取的健康食物外，陳亮宇也羅列出4種咳嗽需要忌口的食物：
1）冰涼食物：冰淇淋、奶酪、布丁
冰涼食物雖確實可暫時緩解喉嚨不適，讓喉嚨舒服一點，但若咳嗽再吃冰，反而會加重症狀，導致喉嚨疼痛感加劇。
2）甜食：甜點、蛋糕、餅乾、糖果
甜食會使呼吸道分泌物增加甚至變得黏稠，當痰液變多了，咳嗽也變得不容易恢復。
3）含咖啡因飲料：濃茶、咖啡、巧克力飲品
這類飲料具有利尿作用，會帶走體內水分，導致喉嚨變得更加乾癢不適、咳嗽恐變嚴重。
4）刺激性食物：烤炸物、辛辣物
吃油炸或辛辣的食品不但會讓咳嗽症狀雪上加霜，還導致發炎症狀加劇。
本文經陳亮宇醫師 臉書粉專《陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所》授權報導
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