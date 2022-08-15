小心！皮蛇上身　新生兒也會被傳染　保護自己超前佈署

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帶狀疱疹病徵非常明顯，在身體左或右側，沿著感覺神經分佈，長出帶狀的水泡樣皮膚病兆，疼痛異常。林口長庚兒童感染科教授陳志榮醫師說明，帶狀疱疹在皮膚出現病兆（水泡）前，就會有劇烈疼痛感，水泡長了之後大約1-2週會痊癒，雖然疾病很少致死，但如果水泡長在眼睛周圍，病毒可能侵犯眼部，會影響視力，有些人甚至會造成中風。免疫力低下的族群，容易產生瀰漫性的皮膚病兆，甚至影響內臟系統造成全身性感染。更重要的是，有部分人會留下「疹後神經痛」後遺症。
「這樣的疼痛讓患者無法好好休息，吃止痛藥也無法緩解，痛到如同被雷擊一樣，嚴重者甚至會延續很多年，造成病患相當大的精神痛苦，不少人甚至因為慢性疼痛陷入憂鬱。」
年老與免疫缺陷是帶狀疱疹最重要的危險因素，50歲以上發生率急遽上升，隨著年紀越長，發生機率越高。除此之外，健康年輕人，若熬夜生活作息不正常、承受過大生理或心理壓力，也有可能會發作帶狀疱疹；陳志榮醫師提及，家人有帶狀皰疹，病毒可能會傳染給嬰幼兒，嬰幼兒感染後以水痘形式表現。另外，臨床上也曾經遇過孕婦長水痘，病毒透過臍帶血傳染給肚子裡的寶寶。嬰兒在出生後幾個月大發作帶狀疱疹。
非活性疫苗防護力高 50歲以上或沒得過水痘建議施打
成人施打帶狀疱疹疫苗仍舊是預防的主要方法，陳志榮醫師建議，尤其是50歲以上或是免疫力有問題者，都建議儘早施打來預防。目前帶狀疱疹有分活性與非活性疫苗，活性的疫苗防護力僅有約5成左右，因為活性減毒疫苗可能在免疫有缺損病人造成疾病，也不適合免疫力有問題者使用，已慢慢被淘汰。
最新的非活性的疫苗，臨床試驗發現預防帶狀疱疹防護力可達到9成，免疫力有問題者也適合施打；施打後也有很好的保護力，除了在歐美國家已經普及使用，台灣國內也鼓勵高風險族群儘早施打。除了增強防護力，陳志榮醫師也說明，非活性疫苗也能達到預防「疹後神經痛」，有8成多的保護效果。
陳志榮醫師提醒，不只是50歲以上族群，由於水痘疫苗是在2003年之後才開始普及，2003年之前出生的年輕健康族群（19歲以上），如果沒長過水痘也無打過疫苗；可以施打兩劑水痘疫苗（間隔兩個月），可以有效預防水痘發生，但水痘疫苗後仍有可能發生帶狀疱疹，之後有符合適應症者，仍可再接受帶狀疱疹疫苗施打。
帶狀疱疹目前並沒有已建立的的免疫力保護力指標，無法透過檢驗知道誰會發作，陳志榮醫師表示，平時生活作息正常、控管壓力，飲食均衡攝取，並施打疫苗，就能有效防範這個惱人的疾病發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54791
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