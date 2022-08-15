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Ai 玩最夏趴 宏佳騰智慧電車邀車友一騎洗車趣

▲ Ai 玩最夏趴 宏佳騰智慧電車邀車友一騎洗車趣
▲ Ai 玩最夏趴 宏佳騰智慧電車邀車友一騎洗車趣

2GameSome - 有車賞

2022-08-15 12:25:00

宏佳騰智慧電車即將邁向品牌三週年，現正舉辦「Ai 玩最夏趴」全車系車友活動，號召北中南愛玩客相聚洗車，輕鬆尬聊愛車經。挺你的創業夢，宏佳騰推出「你創業 我半價」超狂活動，完成報名就可獲得免費宣傳，更有機會半價入手 Ai-2 Gather 車系。

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此次「Ai玩最夏趴」活動自 9/3 起分為台南、嘉義、彰化、台北與新北共 5 個場次，每場次限額 30 名，即日起報名並完成報到的車友，除可獲得限量客製禮包乙份，包含洗車海綿、知名車用美容品牌黑珍珠消光蠟及品牌客製茄芷袋，更有機會抽總價值近 80,000 元多項品牌好禮，100% 中獎率回饋給同樂的車友，除了豐富的好禮外，宏佳騰特別與廣受好評的知名車用美容品牌黑珍珠攜手為車友帶來實用贈品及專屬限定折扣，歡迎車友共襄盛舉狂歡。

宏佳騰超挺方案再出擊，看到越來越多消費者及企業陸續採用三輪商務智慧電車 Ai-2 Gather 作為跑客戶、做業績的最佳助力，宏佳騰強力祭出超狂方案與準車主一起奮鬥打拼。即日起至 8/31 止，宏佳騰邀請所有想創業的您一同加入築夢行列。只要完成報名問卷並分享你的創業故事，不僅能獲得在宏佳騰智慧電車官方粉絲團曝光機會，更將抽出 3 名幸運兒提供半價購買 Ai-2 Gather 車款的超殺優惠，搭配政府補助最低 31,190 元即可把最佳夥伴騎回家！宏佳騰當你的最強推手，加碼再提供行銷價值破百萬元的知名媒體紀錄片拍攝宣傳，透過專業的團隊讓你的創業夥伴與行銷資源一次到位，還有眾多車友可以一同為你打氣助陣。

不僅如此，宏佳騰智慧電車與交通部、資策會及台灣車聯網產業協會等配合「機車交通安全改善計畫」，誠摯邀請通勤淡水、中壢區域車友一騎加入讓台灣機車用路更安全的守護行列，發掘潛在危機，完成問卷調查可獲得「品牌識別證套」乙個，達成合作計畫還可免費獲得1000元7-11商品禮券。

有興趣者可洽全台各智慧電車門市及官方網站／粉絲團了解活動報名資訊。

Ai玩最夏趴 全車系車友活動

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/aiplaytogether

你創業 我半價Ai-2 Gather 商家創業募集計畫

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/ai2-50discount

＜宏佳騰智慧電車 x 交通部 機車交通安全改善計畫＞

https://www.surveycake.com/s/lbBX9

＜全台智慧門市服務據點＞

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/location

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