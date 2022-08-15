▲ Ai 玩最夏趴 宏佳騰智慧電車邀車友一騎洗車趣

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不僅如此，宏佳騰智慧電車與交通部、資策會及台灣車聯網產業協會等配合「機車交通安全改善計畫」，誠摯邀請通勤淡水、中壢區域車友一騎加入讓台灣機車用路更安全的守護行列，發掘潛在危機，完成問卷調查可獲得「品牌識別證套」乙個，達成合作計畫還可免費獲得1000元7-11商品禮券。
有興趣者可洽全台各智慧電車門市及官方網站／粉絲團了解活動報名資訊。
＜Ai玩最夏趴 全車系車友活動＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/aiplaytogether
＜你創業 我半價Ai-2 Gather 商家創業募集計畫＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/ai2-50discount
＜宏佳騰智慧電車 x 交通部 機車交通安全改善計畫＞
https://www.surveycake.com/s/lbBX9
＜全台智慧門市服務據點＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/location