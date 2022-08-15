想戒咖啡卻離不開咖啡因？抹茶是你最好的選擇　醫生：還可以抗氧化

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最新研究指出，一份抹茶大約含有55至130毫克（mg）的咖啡因。美國食品和藥物管理局（FDA）建議將成人每日咖啡因攝入量保持在400毫克或以下；孕婦為200毫克以下；青少年不得超過100毫克的咖啡因。相比咖啡，抹茶的咖啡因含量屬於中等水平，一般的低卡可樂含34mg的咖啡因；而咖啡含95mg。
不同質量和年份的抹茶，咖啡因含量也不同，但總體來說，抹茶有更多有益於健康的優勢。例如它內含大量的抗氧化成分，有助於中和自由基，保護肝臟和心臟健康，此外還有更多益處：
- 降低炎症：抹茶中的抗氧化成分具有抗炎特性，還有其他重要的化合物包括酚酸、葉綠素、甚至咖啡因也有助於減少體內的炎症細胞因子的數量。那麼，喝抹茶可能有助於緩解許多涉及炎症的疾病，包括糖尿病和關節炎。
- 增強免疫力：抹茶中兩種特定化合物——兒茶素（Catechin）和槲皮素（quercetin）有助於提高免疫系統。兒茶素是高抗氧化劑的酚類化合物；槲皮素則是一種能在許多水果和蔬菜中發現的苦味化合物，它們都具有抗病毒特性。
- 調節血糖：對於患有糖尿病的人來說，抹茶有助於調節血糖水平，具體來說是抹茶中的多酚能夠減緩身體對葡萄糖的吸收，降低血糖飆升的機率，這也可能有助於減肥。
- 保護大腦：在2021年的一項研究中，結果證實多喝抹茶的人在壓力的情況下，表現比常喝純咖啡因的人更好。抹茶對於集中精力和管理壓力是有用的，因為它內含蘆丁這種類黃酮，可以幫助保護大腦免受神經衰退的疾病，如阿茲海默症。
- 維持心臟健康：咖啡因及綠茶中的多酚，有助於改善健康並降低心臟的炎症，可以幫助預防一些嚴重的病症，包括心力衰竭和中風。
- 預防癌症：抹茶中的兒茶素、多酚和維生素C可能有助於防止癌細胞的生長、轉移；甚至能使癌細胞更容易受到化療影響，從而幫助治療乳腺癌。
因此，如果想戒咖啡，卻離不開咖啡因，抹茶是你最好的選擇！但是需注意，過量的咖啡因也會導致副作用，包括焦慮、偏頭痛、失眠等等。有些人還會出現煩躁不安、顫抖、心悸、惡心和嘔吐，類似於腎上腺素激增的感覺。
咖啡因中毒是很罕見的，但如果過量——攝入相當於10杯以上咖啡的咖啡因——可能會出現抽搐、嘔吐，嚴重甚至死亡。如果覺得咖啡因對自己的健康造成了負面影響，專家建議減少攝入量，但這可能會伴隨一些戒斷症狀，如頭痛和煩躁，可先試著用無咖啡因的飲料替代，循序漸進地減少。
過多的咖啡因可能影響健康，但每天一兩杯抹茶。其咖啡因是無害的 ，相反地，還可以提供諸多健康益處。
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