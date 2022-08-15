父母控制狂？什麼都要管？醫教４招用智慧打破惡性循環！

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是父母控制狂？小孩叛逆期？醫指「３我」失衡易衝突！
楊聰財醫師表示，每個人都會希望自己的意見、言行能夠被尊重，特別是在青春期、轉大人開始越來越注意到自我意識的階段。依精神分析大師佛洛伊德所言，每個人的腦海中都會有３個「我」，包括趨樂避凶的「本我」、遵守道德規矩的「超我」、以及處理現實狀況的「自我」。在前述國中生及普遍案例中，常見出現的是，當事人本我較高，且想要有「管控自我及超我」的主導權，不希望被當個小孩，而父母則常扮演起非常強的「超我」嚴格管教，兩者一個不小心皆容易失去平衡。
據研究顯示，爸媽管教的理由，常見是怕孩子交到壞朋友、怕無法作好時間分配、怕不能將精力放在學業上，正所謂望子成龍、望女成鳳，初衷都是以「好」的方向進行，而凡事都是需要經驗作為參考依據，一般而言孩子的歷練並不多，確實可能出現上述情況，因此多的是提供給孩子「自己經驗下認為好的事物」，不過若未取得平衡，往往容易使孩子感受到壓迫。這樣的情況很多人會將一切歸咎於「叛逆期」，但其實也不是一句話這麼簡單，不宜一語概括，這會容易忽略了當事人的感受，畢竟沒有人喜歡像個魁儡任人擺布。
防和父母「３我失衡」被管爆，醫教４招用智慧打破惡性循環！
基於上述，為取得父母及孩子之間的平衡，楊聰財醫師建議，改善之道可從自我管理、有效溝通、建立信任、共同成長４個方向著手。
自我管理，確實把自己先管理好，為自己的生活負責，如期完成作業、平時養成運動的好習慣、作息規律、掌握有助發育的生理時鐘，晚上10點至早上６-7點的黃金睡眠時間，如此便可展現「爸、媽，其實真的不用太擔心我。」，日久父母自然也會知道其實不用太操心，也可漸漸避免親子間你追我跑的比賽。
有效溝通，溝通是交流想法的工具，常見溝通不良而吵架、心裡的想法並沒作出有效的溝通，因此建議即便吵架也應記得想辦法交流心裡的想法，而非只是發怒。也建議可找能與父母溝通的人，可以是老師、長輩、父母的親友、父母覺得值得效仿的大哥哥、大姊姊等，這樣的腳色少了當事人的想法，且又是雙方信任，更有助於站在中立的立場作為溝通的橋樑，幫助雙法取得共識，創造雙贏局面。
建立信任，鮮少會有人覺得自己的朋友是壞朋友，往往是壞事情發生後才察覺，到時也怕為時已晚，因此建議可在最一開始的時候就以「常見聚集較多讓人放心的朋友」的團體作為交友圈，例如音樂社團、歌唱社團、讀書會、基督教青少年團契等，除了確實可以「友直、友諒、友多聞」，也可讓父母知道自己在外是安全的、不必擔心的、並不是在外和壞朋友鬼混等，如此便可建立信任。
共同成長，人生價值多元，可先作好規劃及實踐，這或許對許多人感到抽象，簡單而言就是「成為自己想作的那個人」，尋找方向可養成和父母共同約定閱讀習慣及討論的習慣，為自己的生涯打好底子、也從中獲得共識、並攜手與父母一起成長，像是吳靜吉教授的《青年的四個大夢：人生價值、良師益友、終身志業和愛的尋求》就是楊聰財醫師相當推薦的書籍。
「三明治表達法」更助雙方溝通、有效傳達想法！
楊聰財醫師鼓勵，懂得與父母互動是件很有智慧的事情，平時也可多運用「肯定、提醒、鼓勵」的三明治表達法和父母互動，在對方提出不錯的觀點或作法時給予肯定，在出現感受不佳言行時以提醒代替責難，並以鼓勵代替命令讓對方往好的方向前進，這不論是孩子或是大人，都是每個人需要且更容易接受的，在良好的溝通環境下也更有助傳達雙方的想法。而上述雖是從孩子的角度建議，但相反的對父母也是個很好的參考。
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