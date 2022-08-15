▲ Mazda 號召最佳摯友 分享隨心所遇嚮往生活

台灣馬自達延續「活出 嚮往真我 FEEL ALIVE」的品牌精神，在推出全新「MY NEXT STEP 下一步 為嚮往啟程」品牌影片後，用實際行動號召每位車主分享人生不同階段，與 Mazda 夢想坐駕一同實現自我、獨特目標的故事，與 Mazda 及更多人分享充滿動力與嚮往的生活篇章。
自 8 月 15 日起至 8 月 26 日止，無論所擁有的 Mazda 車款與年式，於活動期間於活動網站中分享與愛車的故事、上傳您與愛車的合照並寫下正在努力的人生下一步規劃。台灣馬自達將自投稿作品中選出 5 位優選者，獲選車主除可獲得價值新台幣 12,000 元整之 3 次免費基本汽車保養，並將專屬於您的獨特故事用影像記錄呈現給更多喜愛 Mazda 的朋友們，並成為 Mazda 形象影片，刊登於「MAZDA MY NEXT STEP 下一步 為嚮往啟程」活動專頁*、Mazda 官方網站、Facebook 之「Mazda 台灣」官方粉絲專頁及 Instagram 之「Mazda 台灣」官方帳號等媒體平台管道。
欲得知更多活動詳情，可造訪 Mazda 官方網站 (https://www.mazda.com.tw/) 及「MAZDA MY NEXT STEP 下一步為嚮往啟程」活動專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/mazda/feel-alive/）。