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「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」獻上仲夏五感饗宴

▲ 「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」獻上仲夏五感饗宴
▲ 「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」獻上仲夏五感饗宴

2GameSome - 有車賞

2022-08-15 23:25:01

台灣賓士於今年4月推出 「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。迎接活力仲夏，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」近日與合作夥伴Fine Day Club、牛耳藝術以及 55688 台灣大車隊再為白金會員推出全新活動及優惠，包括「RAW 專屬訂位席次」、「免費代駕服務」、「《哈利波特系列電影交響音樂會》門票抽獎」、「《F1 新加坡大獎賽》四天三夜」、瑞穗及礁溪「秘境型野奢旅宿」預訂優惠等。

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專屬RAW訂位席次、免費專人代駕

三度摘下米其林二星榮耀的「RAW」受封台北最難訂位的餐廳，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員們提供極致尊爵的享受，會員們可透過收藏全球首顆「可以吃的 NFT」，享專屬訂位席次。此外，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」也限時推出免費代駕服務，白金會員可透過 APP 預約專人代駕，讓會員車主們於酒席宴會上也可以盡情享受歡愉時光。

《哈利波特系列電影交響音樂會》觀演門票

由牛耳藝術主辦、台灣賓士贊助的《哈利波特系列電影交響音樂會》第二集與第三集將於中秋前夕 9 月 8 日晚上七點及 9 月 9 日下午兩點、晚上七點在臺北國家音樂廳登場，現場設置巨型螢幕放映電影經典橋段，並由交響樂團現場演奏震撼人心的配樂。每位「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」白金會員可選擇其中一個場次登記，後續將抽選出每場 20 組會員車主親臨觀賞演出。

限量《F1 新加坡大獎賽》四天三夜飆速之旅

受全球疫情影響而連續兩年未舉辦的《F1 新加坡大獎賽》即將重啟回歸，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員推出限量四天三夜套裝行程優惠，不僅能在五星級飯店房內俯瞰夜間賽事，還可享用米其林佳餚美饌。

瑞穗  穗一晚 野奢慢旅展開身心療癒之旅

「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」精選周末熱門時段，提供白金會員獨享 95 折預訂優惠，到訪中央山脈山腳邊的花蓮瑞穗小鎮，採「專場包棟」形式，入住以野奢體驗為概念的精品旅宿，並展開一場媲美「Fine Dining」的野地夏宴。

礁溪小雨林 Diptyque 體驗夏日香氛慢旅

宜蘭礁溪與台北市區僅有 45 分鐘車程，是北部輕旅行的首選目的地之一，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員精心規劃慢旅行程，安排獨家野奢手沖精品咖啡體驗、自然系私廚午茶與星空私廚晚餐野宴，此外，凡於指定日期入住，還可獲贈法國代表性香氛品牌 Diptyque 精選夏日香氛組。

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