▲ 「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」獻上仲夏五感饗宴

我是廣告 請繼續往下閱讀

專屬RAW訂位席次、免費專人代駕





三度摘下米其林二星榮耀的「RAW」受封台北最難訂位的餐廳，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員們提供極致尊爵的享受，會員們可透過收藏全球首顆「可以吃的 NFT」，享專屬訂位席次。此外，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」也限時推出免費代駕服務，白金會員可透過 APP 預約專人代駕，讓會員車主們於酒席宴會上也可以盡情享受歡愉時光。





《哈利波特系列電影交響音樂會》觀演門票





由牛耳藝術主辦、台灣賓士贊助的《哈利波特系列電影交響音樂會》第二集與第三集將於中秋前夕 9 月 8 日晚上七點及 9 月 9 日下午兩點、晚上七點在臺北國家音樂廳登場，現場設置巨型螢幕放映電影經典橋段，並由交響樂團現場演奏震撼人心的配樂。每位「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」白金會員可選擇其中一個場次登記，後續將抽選出每場 20 組會員車主親臨觀賞演出。





限量《F1 新加坡大獎賽》四天三夜飆速之旅





受全球疫情影響而連續兩年未舉辦的《F1 新加坡大獎賽》即將重啟回歸，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員推出限量四天三夜套裝行程優惠，不僅能在五星級飯店房內俯瞰夜間賽事，還可享用米其林佳餚美饌。





瑞穗 ‧ 穗一晚 野奢慢旅展開身心療癒之旅





「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」精選周末熱門時段，提供白金會員獨享 95 折預訂優惠，到訪中央山脈山腳邊的花蓮瑞穗小鎮，採「專場包棟」形式，入住以野奢體驗為概念的精品旅宿，並展開一場媲美「Fine Dining」的野地夏宴。





宜蘭礁溪與台北市區僅有 45 分鐘車程，是北部輕旅行的首選目的地之一，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」為白金會員精心規劃慢旅行程，安排獨家野奢手沖精品咖啡體驗、自然系私廚午茶與星空私廚晚餐野宴，此外，凡於指定日期入住，還可獲贈法國代表性香氛品牌 Diptyque 精選夏日香氛組。



