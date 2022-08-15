▲ 保時捷 911 Turbo S 性能驚艷派克峰爬山賽！

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最終成績





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Stout 再說：「不可否認這輛車今年在派克峰上的非凡成就，須歸功於保時捷工程師多年來所開發令人驚艷的各種系統。所有系統相互合作，包含循跡管理、主動式阻尼、後輪轉向、四輪驅動等。總結來說，我們結合經驗、團隊合作和技術，取得了前所未有的成果。」



