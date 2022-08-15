▲ 保時捷 911 Turbo S 性能驚艷派克峰爬山賽！

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派克峰賽事的量產公路車組須遵守改裝幅度的限制，所有改裝旨在提升車輛的安全性，而非強化性能。因此 Stout 請位在佛羅里達的車廠 Champion Porsche 替他們的 911 Turbo S 為賽事進行整備。原車裝配的座椅、輔助氣囊、地毯和隔音設備皆被移除，並加裝防滾籠、防火系統、單座賽車椅及六點式安全帶，參賽車輛可安裝直通排氣管和調校 ECU，以面對爬山賽高海拔的極端狀況。除此之外，其餘部分皆需維持原廠，懸吊、動力系統和空力套件不得進行改裝，參賽車輛甚至得使用原廠規定的道路用胎。
在比賽開始前，該車的性能表現無懈可擊，各方專家均預測量產公路車的紀錄肯定即將被打破。Donner表示：「儘管這是一輛街車，但從一開始就幾近完美，我們在練習賽中並沒有遇到任何問題。老實說，這輛車的速度讓我驚艷，即使在地面乾燥的情況下，它也只有落後賽車幾秒鐘的時間，這和很多面向都有關，包括後輪轉向、全輪驅動和強大的動力。我曾在這條爬山賽道上開過很多車，這輛車無論是在動力表現或是循跡表現都很驚人。」
不幸的是，在經過一週的完美狀況後，正式比賽當天，卻迎來劇烈的天氣變化。Donner 繼續說道：「賽事當天天氣很難預測，在那之前天空晴朗無雲，沒有下雨，道路狀況很棒；然而突然來了季風鋒面，一下子變得潮濕、起大霧，能見度非常糟糕。」
無論如何比賽依然持續進行，曾參與 28 次派克峰賽事的 Donner 憑著他駕駛眾多 911 賽車以及多年的派克峰經驗爭取最佳成績。 然而，沒有人能預料到一輛量產公路車能有 911 Turbo S 如此優異的成績。
過去一年裡，在大多數完賽者的成績皆比他們在地面乾燥的條件下的預測成績慢了大約一分鐘，Donner 仍以 10分 34.03 秒的成績抵達終點。雖然並未如他期望的打破量產公路車組記錄，但值得一提的是，這一次成績是僅次於一輛原型賽車，該車重量只有這輛 911 的一半，動力是 911 的兩倍，並且有著強大地面效應和下壓力。它也比賽道上的任何其他車輛都快，包含通常能比量產車組快上不少的改裝車組。
Stout表示：「當天氣轉變時，Donner在排位賽中從第 11 名躍升至第 2 名。對我來說，這個結果最令我驚艷的是，他僅僅落後由 Robin Shute 所駕駛、專為派克峰賽事開發的原型賽車 25 秒，那輛車只有 680 公斤（1500磅）。他甚至還遙遙領先經過大幅改裝的 911 GT2 RS Clubsport。在這裡有許多厲害的賽車手駕駛高下壓力的車輛同場競技，這更意味著保時捷工程設計和全輪驅動系統的真正榮耀。」
911 Turbo S 非常適合險惡的條件，它同時具備強大動力、高循跡性和低重量，為 Donner 提供抓地力和加速度之間的良好平衡，以應對派克峰可能為他帶來的最壞情況，它的量產公路車條件也意外成了一大亮點。Donner 表示：「毫無疑問地，全輪驅動有助於在此賽道奔馳，即便是濕地狀態，也能輕而易舉地重踩油門出彎。但另一項讓我們有此成績的原因是派克峰是一條適合它的賽道，這輛車就像是為此環境而生。這條雙車道的山路有許多特點，包含隆起地形、不同程度的貼地性和碎石。因為這輛車貼地性相當好，且幾乎沒有轉向不足，我甚至可以選擇一條完全不同的賽車路線，讓我在髮夾彎內可以操控得更緊密，縮短行駛距離。如果車能做到，就該放手去開，在這種情況下，它完全做到了，這非常了不起。」
讓團隊結果更令人驚訝的是這輛標準的 911，在抵達科羅拉多州時，里程僅有 65 公里，全程無需任何的保養和維修。Stout 表示：「在比賽週和練習期間，我們完全沒換過任何零件，我們甚至沒有帶備用零件。我們每個晚上只有清潔車輛和檢查輪胎狀況，我們甚至沒有換過任何油。」除此之外，Donner 指出：「許多團隊徹夜檢修車輛，甚至因為機械故障無法參與每場練習賽，而我們一點也沒有這樣的問題。我們每個人都有充足的睡眠，並能徹底享受賽事的樂趣。」
最終成績
Stout 再說：「不可否認這輛車今年在派克峰上的非凡成就，須歸功於保時捷工程師多年來所開發令人驚艷的各種系統。所有系統相互合作，包含循跡管理、主動式阻尼、後輪轉向、四輪驅動等。總結來說，我們結合經驗、團隊合作和技術，取得了前所未有的成果。」