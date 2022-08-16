為安駕扎根，英國專業青少年駕駛學校開發全新電動小跑車Firefly Sport！

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成立於2009年的「Young Driver」是全球最大專精兒童與青少年安全駕駛訓練的駕駛學校，服務年齡設定自4歲到17歲，不定期針對不同年齡、不同訓練內容於全英國各地各種不同場地開設訓練課程，甚至成立子公司「Young Driver Motor Cars」，負責設計開發訓練所需車輛，為因應電動車時代來臨與道路安全教學需求，「Young Driver Motor Cars」便開發了一款全新的電動小跑車Firefly Sport，並預計在英國車展中正式發表。
Firefly Sport車長為2.1公尺，可提供4歲至10歲兒童使用〈成年人亦可駕駛〉，採用鋁合金底盤與全電力驅動，並配置有獨立懸吊系統與齒輪齒調式轉向系統，可提供年輕駕駛者體驗接近實際汽車的駕駛感受；而電力來源為可回收的12V電池，並可用太陽能充電，驅動24V電動馬達，依據需求搭配不同的變速系統，最高車速為7mph〈約11km/h〉到25mph〈約40km/h〉之間，同時為了安全，其還配有一組遠距防碰撞系統，偵測距離達200公尺，若發現有碰撞障礙物的危險時，會切斷動力，避免年輕駕駛應變不及。
基本採敞篷樣式〈可選配車頂〉的Firefly Sport，車內配有兩張座椅，數位化儀錶板〈內含：車速、時鐘與里程錶〉，並可設定專屬的開機畫面。同時也配有倒車顯影輔助系統、以及一般車輛基本該有的頭尾燈與方向燈等。
未來Firefly Sport將在英國45個青少年駕駛培訓中心開始服役，提供4歲至10歲的駕駛者體驗，15分鐘的費用為20元英鎊，若是家庭經濟與場地許可，也可直接購車使用。
看到英國竟然為了青少年的駕駛訓練開發專用車款，又有完善的體系，實在是十分讓人羨慕，台灣目前連要找個完善的駕駛訓練機構都沒有，想要向下扎根，自小建立安全駕駛觀念，仍只停留在口上作業吧了。