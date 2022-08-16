如果能預知親人何時死亡，你會怎麼道別？　科學家揭示多個即將來臨的「死亡跡象」

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專家聲稱這些跡象有時可以在幾個月前就被觀察出來，例如吃喝減少或說話少也是一種早期預警信號。在罹患絕症的兒童案例中，情況可能正好相反，隨著病情的惡化，孩子們會變得更加健談。
另外，患者還可能經歷更多的疼痛，以及血壓、呼吸頻率和心率的變化。更細節的跡象還有膝蓋、手和腳周圍某些區域的皮膚顏色可能會發生變化。體溫下降、呼吸困難也可能是一個警示。
不過，無論症狀如何，安寧療護專家（palliative care）建議，陪伴親人是很重要的。許多病人會因為朋友或家人帶在身旁而得到安慰，即便他們無法表達。「當人們與他們交談或觸摸他們時，他們可能沒有反應，但他們仍然能夠感覺到、或聽到，並因你的存在而得到安慰。」
慈善護理機構還建議，如果你感覺是時候告別了，一定要「做你感覺正確的事」因為有些人的病情比預期發展得更快，如果你有什麼想對家人或朋友說的，一定要說出來。
部分的人可能會想請其他家人、朋友來探望，或者希望安排一個宗教領袖來訪問，這都是沒問題的。但是，專家提醒，患者需要休息，若能在兩次探訪之間稍作休息會更好，否則突然發現一大群人出現可能會讓他不知所措。
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