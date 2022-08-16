COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

如果能預知親人何時死亡，你會怎麼道別？　科學家揭示多個即將來臨的「死亡跡象」

如果能預知親人何時死亡，你會怎麼道別？　科學家揭示多個即將來臨的「死亡跡象」
如果能預知親人何時死亡，你會怎麼道別？　科學家揭示多個即將來臨的「死亡跡象」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-16 21:00:54

只要活著，終有一天將會死去，「死亡」這件人們從始至終都無法逃離的事，如果你有機會預知所愛的人死亡的期限，你會怎麼做呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒The sun報導，一位醫學專家通過回顧WebMD上關於絕症患者死亡的可能跡象，揭示了一系列的「死亡跡象」——你可以預知你所愛的將在幾天或幾個月後離開，跡象非常簡單，都是諸如患者睡覺或打瞌睡等日常小事。

 

專家聲稱這些跡象有時可以在幾個月前就被觀察出來，例如吃喝減少或說話少也是一種早期預警信號。在罹患絕症的兒童案例中，情況可能正好相反，隨著病情的惡化，孩子們會變得更加健談。

另外，患者還可能經歷更多的疼痛，以及血壓、呼吸頻率和心率的變化。更細節的跡象還有膝蓋、手和腳周圍某些區域的皮膚顏色可能會發生變化。體溫下降、呼吸困難也可能是一個警示。

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
不過，無論症狀如何，安寧療護專家（palliative care）建議，陪伴親人是很重要的。許多病人會因為朋友或家人帶在身旁而得到安慰，即便他們無法表達。「當人們與他們交談或觸摸他們時，他們可能沒有反應，但他們仍然能夠感覺到、或聽到，並因你的存在而得到安慰。」

慈善護理機構還建議，如果你感覺是時候告別了，一定要「做你感覺正確的事」因為有些人的病情比預期發展得更快，如果你有什麼想對家人或朋友說的，一定要說出來。

部分的人可能會想請其他家人、朋友來探望，或者希望安排一個宗教領袖來訪問，這都是沒問題的。但是，專家提醒，患者需要休息，若能在兩次探訪之間稍作休息會更好，否則突然發現一大群人出現可能會讓他不知所措。

延伸閱讀
70%的疾病與「久坐」有關聯！　研究顯示：久坐可能導致早死
30出頭就洗腎？ 頻尿、高血壓當心「多囊腎」！ 醫師：用藥愈早愈好

改善咬合、下巴後縮，隱形牙套有用嗎？　醫解析新趨勢

下腹部腫塊勿輕忽！　50歲男疝氣險失「腸」

年輕辣媽「產後八天突中風」醫揭背後原因竟是先天心臟缺陷

買瓶裝茶不如自己泡，健康又解暑！營養師推薦：八份冰茶清單

我是廣告 請繼續往下閱讀