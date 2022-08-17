▲ Volvo XC40 小改款新推 T2 動力車型！廣告再邀桂綸鎂助陣

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新導入的 XC40 T2 車型搭載排氣量 1,477c.c. 三缸缸內直噴渦輪引擎，可輸出 129hp / 5000rpm、25kgm / 1600~3000rpm 動力性能，搭配 8 速手自排變速系統。這具三缸引擎採用全鋁合金引擎本體搭配直噴式燃燒系統全面更新，六孔式噴油嘴與火星塞位置微調後，進而提升燃燒效率、降低油耗與減少爆震；汽缸、活塞與曲軸在活動時易摩擦處皆施作低摩擦塗層以降低磨耗，讓引擎運轉更精緻，同時採用整體式設計的反向平橫軸減少機油變質，搭配全新設計的曲軸皮帶輪附整合式震動阻尼器，有效降低三缸引擎不對稱運動所帶來的震動。
XC40 T2 另可搭配 Plus Pack 升級，包含副駕多向電動調整座椅、雙前座腿部延伸與手動調整、Keyless 免鑰匙車門解鎖附感應式電動尾門 / 車門把手地面照明燈、行李廂分隔護網、活動式底板附購物袋掛勾、360度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助與高效複合清淨科技 (靜電纖維活性碳濾網與 APMS 車室空氣微粒監測系統) 等配備僅需加價 66,000 元。此外，XC40 B4 同樣也有總價 126,000 元的 Plus Pack 升級套餐，除前述配備外再追加 Harman Kardon (含後廂 SubWoofer 重低音共 13 支揚聲器) 多媒體音響系統與全景式電動天窗。
小改款 XC40 建議售價
XC40 T2：142.9 萬元
XC40 B4：182.9 萬元
XC40 B5：209 萬元