經典迷因「瑞克搖」推重製版！本人復刻魔性擺動 網嗨翻
「瑞克搖」是一個火紅已久的網路迷因，下套者通常會藉由聳動的標題吸引眾人點入連結，可實際上看見的卻是Rick Astley的歌曲《Never Gonna Give You Up》的MV，令人印象深刻的旋律搭上極具魔性的搖擺，使點入的民眾難以忘卻，而這整套像惡作劇般的過程被稱為「瑞克搖（Rickrolled）」。
《Never Gonna Give You Up》實際上是英國歌手Rick Astley，在1987年所發行的單曲。後在2007年時，有網友擷取開頭搖擺的片段做迷因，並廣泛轉發在網路的各個平台中，因此走紅，成為現今眾人熟悉的「瑞克搖」。
保險公司CSAA Insurance Group就看中這股熱潮，邀請Rick Astley時隔35年再次演唱這首經典作品，而MV幾乎完美復刻了原版MV的每一處細節，熟悉的擺動和音樂瞬間點燃大眾的記憶，該MV雖是宣傳保險公司的廣告，可仍在短短1天的時間，得到超過34萬次的觀看。
網友回覆「哇，請幫行銷人員加薪，這是YouTube廣告中第一次讓我想點的」、「這真太了不起了…」、「天哪……從沒想過歌詞可以如此適合保險廣告。一個新的傳奇誕生了！營銷人員應該加薪！」、「35年後，同樣的演員，同樣的地方，同樣的曲調……重製的傑作」。（編輯：李惠婷）