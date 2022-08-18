特企／《跑跑卡丁車RUSH+大師賽》最終四強戰拉序幕！
由NEXON旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」主辦的《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》總決賽即將於8月20日（六）下午兩點拉開序幕，四支菁英車隊「MooN車隊」、「暈船勒戒所」、「平民娛樂吉祥」、「Ruthless」將在現場面對面共同爭奪2022真‧大師地位頭銜以及總獎金40萬元的殊榮！更多詳細賽事資訊請看以下內容。
本次《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》透過多元、多層級賽制考驗選手默契發揮與實戰實力，層層的晉升篩選條件也讓選手們在歷時兩個多月海選、小組賽後在賽場上蛻變為更具競爭力的一員。其中，晉升至總決賽的隊伍包括在小組賽取得不俗成績的「Ruthless」，擁有官方賽事豐富經驗的「MooN車隊」以及在比賽中表現嶄露頭角讓全場為之驚豔的「平民娛樂吉祥」，值得一提的還有「暈船勒戒所」的高超技巧發揮，在外卡賽以超群實力順利擊退對手挺進總決賽！
而當日賽事將由主持名人徐展元熱血開場，精彩總決賽轉播也邀請到知名主播SoBaDRush以及專業賽評朔月進行即時戰況解析，最終戰役就在四強隊伍登上舞台那一刻隆重開啟！線上共襄盛舉一同見證最強大師車隊誕生的觀眾粉絲除了能觀看今夏最熱血的競速賽事，還可以將DXRacer迪銳克斯Racing系列電競椅以及GIGABYTE U4 UD 輕薄型筆電抽回家！ 請持續鎖定Nexon Taiwan官方Twitch頻道賽事直播，更多詳細資訊請至官方粉絲團查詢。