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一工作腦袋就不給力？營養師推「12種食物」：健腦防呆

▲現代人生活忙碌壓力大，經常間接影響腦部運作功能，使記憶力下降，營養吃高敏敏就分享12種食材提供腦部營養。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲現代人生活忙碌壓力大，經常間接影響腦部運作功能，使記憶力下降，營養吃高敏敏就分享12種食材提供腦部營養。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 12:16:47

現代人生活忙碌，飲食不均衡生活作息也不正常，加上雜事一多，有時工作起來發現腦袋不給力，彷彿卡卡的一樣話到嘴邊卻忘記、打開冰箱不知道要拿什麼，而美女營養師高敏敏就提醒，小心這是腦細胞活力下降的警訊，並分享12種常見「健腦防呆」的食物，適時替自己的腦補充營養。

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1. 香蕉：香蕉有著豐富的果膠及葡萄糖，能緩釋給大腦能量的補給。

2. 綠色蔬菜：植化素跟營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳，建議平常從各色蔬菜補充，才能攝取到不同營養素。

3. 奇異果：其中的維他命C除了可以幫助對抗壓力，也能合成腦神經傳導物質。

4. 雞蛋：尤其蛋黃的卵磷脂，可以幫助增強記憶力。

▲家中常見的雞蛋，富含卵磷脂也是補腦很好的食材。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲家中常見的雞蛋，富含卵磷脂也是補腦很好的食材。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
5. 燕麥、穀類：又被稱為「大腦的糧食」，因為富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質，可以預防腦袋渾沌。

6. 深海魚：omega-3脂肪酸可以預防記憶衰退，建議多吃像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。

7. 咖哩：薑黃素能改善注意力，整體認知和記憶。

8. 綜合莓果：莓果多酚抗氧化可以減少自由基破壞，幫助延緩腦衰老速度。

9. 南瓜：富含β-胡蘿蔔素、礦物質鋅，皆具有幫助腦部運轉的作用。

10. 優酪乳、優格：當中除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸，皆可以幫助補充健腦所需的營養。

11. 綠茶：富含植化素，能有效抗老化，減少罹患阿茲海默症機率，讓大腦認知功能變好。

12. 堅果、核桃：不飽和脂肪酸，維生素B群幫助補腦。

▲高敏敏營養師分享12種對腦部有益的食材。（圖/高敏敏營養師提供）
▲高敏敏營養師分享12種對腦部有益的食材。（圖/高敏敏營養師提供）
同時高敏敏也補充，建議大家可以將上述的食材互相搭配，像是「莓果優酪乳」可以補腦又幫助腸胃順暢兼補鈣，「黑芝麻牛奶 」因富含高鈣及多元不飽和脂肪酸，可以舒緩腦神經緊繃，或是也可以撒一點黑芝麻到飯上或牛奶中享用。此外除了飲食以外，熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食油炸物等，都會影響腦部運作功能使記憶力下降，壓力大也會造成腦部疲累，因此建議平時也適時讓自己放鬆休息，因為內分泌及自律神經失調，都會造成大腦壓力、忘東忘西。（編輯：陳珮瑜）


【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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