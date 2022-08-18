跨世代／范雲認青年參政弱勢難出線　但比上不足比下有餘

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范雲進一步指出，自己參與專業政治時已是48歲，一路參與政治過程，就是關懷3個議題，年輕時代的青年參政，讓青年覺得更有自主性、更能夠為自己發聲，另外一個主題就是關心弱勢，再來就是深化民主。
不過范雲也說，很多制度如台灣現況、知識分析上可能會悲觀，許多改革如公費選舉保證金，「看起來都離我們的現狀很遠」，這些改革困難重重，「知識上我們是悲觀，可是從我的參與經驗，事實上我們可以樂觀」。
范雲舉例，過去「萬年國會」時代覺得改革困難，但一夕之間都改變了，自己當婦女新知基金會董事長時推動同志族群所關切的多元成家，當時有人提出目標6年、10年內婚姻平權，大家都不相信能做到，可是後來10年內達到了，把握每個機會去努力都有機會。
再談到青年參政，范雲解釋，相對於議員選舉多席次，弱勢族群在多席次空間比較大，單一選區時弱勢會較難出線，女性更為弱勢，因為當只能選一個代表時，「你總會想選一個比你強的，不會想選一個比你弱的發聲」，社會上比較優勢的人就容易被選出，以美國來說就像是白人、律師就能會比勞動階級更容易勝出，因此弱勢需要特別保障。
范雲表示，青年在不分區就會更弱勢，競爭激烈時青年資源相對少，如果在多席次議員要轉為挑戰單一選區時，可能需要任期很久累積資源，但屆時就不再年輕了。
范雲認為，單一選區對年輕人不利，民進黨不分區立委洪申翰被提名時是35歲，當時是以青年代表與環境運動代表出線，而自己是以代表婦女、弱勢團體不分區，坦言這部分兩大黨都還有進步的空間，當時民進黨安全平均年齡為55歲，國民黨為58歲，自己還是相對年輕，「所以青年都是相對的」。
另外，范雲提到，自己過去在社民黨選舉時，有抗議過保證金修憲訴求，認為保證金違反《憲法》公平參政精神，可惜後來並未成功，就選舉上，金錢扮演重要角色，若想要選上立委，需要募款幾千萬甚至上億。
值得注意的是，范雲提醒，講到公費選舉會有盲點，就是民眾很容易不支持，雖然現在有事後的選舉補助金制度，但事前民眾會認為出來選舉「國家還要給你錢，這很難說服大家」，因此深入了解歐洲制度後，就認為說法要改為「選舉公共化」。
范雲解釋，選舉經費中，支出最高的是文宣，平均佔總支出約6成以上，她憶起2016年參選時，當時沒有錢弄看板，就遭到支持者罵說「妳沒有錢出來選幹什麼？」而面對外界建議知名度不夠需要多上電視，自己心裡也會有苦難言，不是想上電視就上電視；前輩也告訴她知名度不夠不是問題，有錢可以砸出知名度。
范雲認為，若募款很重要，就要考慮這是不是一個優秀的政治人物必備的能力，當總統、市長、立委時因為是稅收制，不用自行募款，而歐洲做法是用公共資源，讓大家更公平有知名度，包含適當宣傳就可以降低選舉費用，甚至有國家規定，因為如果候選人可以買電視廣告，那有錢的人機會更多，因此禁止候選人購買電視廣告，今天台灣若要深化民主，對青年、弱勢比較沒有身家背景可參考此作法較為有利。
范雲提到，台灣民主在青年參政還不夠好，可參照歐洲制度大力改革，但台灣為新興民主國家，比上不足，比下有餘，台灣還是期望青年參政有不同世代，選民都還是希望讓年輕人被選出。
范雲強調，改革是有機會的，希望大家一起努力，讓台灣真正成為一個青年能夠代表台灣，走向世界的國家；昨天在辦公室見了3位青少年代表，都提出很多很好的意見，希望有更多年輕人參與公共政策，台灣是非常好有機會的苗圃，喊話青年一起深化民主。