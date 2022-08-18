特企／創造多贏！永茂延續循環找到再利用價值

相信很多人都有這項經驗，家裡的傢俱家電或是辦公室用戶舊的辦公桌椅要更新，但這些汰換下來的二手傢俱及家電不知如何處理，只能花費、請清運公司幫忙清理。但您知道嗎，其實，有專門收購二手傢俱家電的廠商，如果將自己不要的傢俱家電出售給他們，除了可以減少垃圾，還能幫自己變現，更能為這些傢俱家電們找到下一個使用者們，延續循環利用，創造多贏局面。
位於新竹的永茂傢俱是目前北部地區大型二手傢俱賣場，他們收購的產品，除了一般常見的二手傢俱外，尚包含中古電器、辦公設備、雕刻藝品、生財器具及餐飲設備等，琳琅滿目的產品在佔地400坪左右的展示空間供選擇，造福許多客戶，客戶們可以花比較少的價格去購買這些功能完善的傢俱家電，延續這些產品的使用時間，另外展場還有一部分展示新的傢俱，讓客戶一站式購足，省去客戶奔波不同廠商購買的時間。
永茂傢俱擁有完整的二手傢俱收購制度，賣家可以透過官方LINE跟他們聯繫，經過永茂傢俱培訓且經驗豐富的師傅即可做線上估價，如果傢俱、家電功能完善則可即時線上完成估價，一來省時省事，再來也不用擔心傢俱如何運送，永茂傢俱會安排車輛親自到指定地點接收，對賣家來說相當方便。
隨著消費習慣的發展，永茂傢俱也開始另闢電商銷售新路線，不受地理位置限制，讓全台有需求的客戶都可以在線上選購；另外永茂傢俱的企業宗旨之一是「造福更多人，珍惜社會資源」，善盡企業社會責任，每年會有一次捐贈傢俱給低收入戶，幫助他們創立更完整的居家環境，造福更多人，也幫傢俱找到它們的再利用價值。
欲知詳情請搜尋「永茂二手傢俱」官方網站查詢。
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